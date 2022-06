Ministra Izkia Siches: “No esperábamos que solamente por ser electos íbamos a poder tener paz”

“Creo que hay altas expectativas en torno a nuestro desempeño“. Así calificó la ministra del Interior Izkia Siches sus primeros casi tres meses en el cargo, donde no ha estado exenta de polémicas.

En una entrevista dada a La Tercera, la secretaria de Estado sostuvo que “siempre supe que este cargo iba a ser difícil y que iba a tener que poner todo de mí“, y que tras estos casi 90 días “lo hago con más compromiso y convicción que nunca”.

“Sigo siendo la misma persona, aprendiendo todos los días, tanto de la experiencia de nuestro equipo como también reflexionando sobre los desafíos que van apareciendo”, agregó.

Siches también abordó las críticas a su gestión por parte de la oposición. “Creo que hay altas expectativas en torno a nuestro desempeño y, sin duda, que he sido quizás señalada en algunas aristas por mi condición de mujer“, indicó.

“En relación con la imagen personal, en torno a la vestimenta, a los roles que creo que no competen al desempeño profesional. Y eso es algo que no lo habíamos visto frente a la evaluación de otros ministros de Interior“, prosiguió la ministra.

Respecto a las motivaciones que la llevaron a liderar la cartera de Interior, Izkia Siches manifestó que asumió el cargo “para ser responsable de las necesidades de las personas. Y una de ellas era los temas de seguridad, temas complejos en materia migratoria, en lo que ocurre en nuestro sur, en cómo se vive la inseguridad en los barrios, en las poblaciones más vulnerables que esperan una respuesta del Estado”.

“Así que no esperábamos que solamente por ser electos íbamos a poder tener paz“, aseveró.

Violencia en protestas

La ministra del Interior también se refirió a los hechos de violencia que se han registrado en diversas protestas, mayoritariamente en la Región Metropolitana. “Tenemos el desafío de ser muy claros en que el derecho a la legítima manifestación y protesta lo vamos a respetar, pero eso está muy alejado de la violencia, de los saqueos o del uso de los espacios comunitarios y cívicos que hoy atentan con la convivencia ciudadana”, declaró.

Además afirmó que “no vamos a tropezar en perseguir activamente a aquellas personas que no entienden que la ciudadanía quiere vivir en paz y tranquilidad, y que hay hechos que no pueden ser concebidos dentro de una sociedad”.

La Araucanía

Otro de los temas que ha estado en la palestra desde que asumió el nuevo Gobierno ha sido la violencia en la macrozona sur, específicamente en la Región de La Araucanía.

La ministra Siches indicó que “siempre supimos que el tema de La Araucanía era muy, muy complejo, que teníamos distintos grupos que estaban operando en la zona y que se requería una respuesta de fondo”.

No obstante, la autoridad de Gobierno señaló que “tenemos que hacernos cargo de las demandas indígenas en materia territorial, porque si no hay restitución territorial, no hay mucho que conversar”.

“Pero también necesitamos separar cómo operan los grupos en la zona. Y ahí hay grupos que utilizan fuentes de ilícitos para su financiamiento, otros que también se articulan en torno a ellos y son bandas de crimen organizado que requieren ser perseguidos. Y en eso hemos estado trabajando, fortaleciendo las capacidades policiales”, apuntó Izkia Siches.

Estado de excepción

Finalmente, la ministra del Interior abordó la polémica del estado de excepción decretado en las regiones de La Araucanía y el Biobío. “Siempre lo he considerado una herramienta más, pero en el sur entendíamos que era una señal. Hoy lo entendemos como algo que permite enfrentar síntomas, pero no se hace cargo de la enfermedad de base”, sostuvo.

Respecto a lo “acotado” de la medida, Siches manifestó que “creo que ahí hubo una sobreinterpretación de nuestro Gobierno en particular, de que íbamos a encontrar mayor refractariedad al uso del estado de excepción. Nos pusimos el parche antes de la herida, pensando que para los parlamentarios iba a ser muy complejo“, cerró.