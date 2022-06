Fact Checking a la Cuenta Pública Presidencial 2022: Estudiantes en containers

Esta nota fue investigada, escrita y elaborada por el equipo de Factchecking.cl.

Desde el Congreso Nacional, el presidente Boric realizó su primera rendición de cuentas, donde hizo alusión a dos colegios de la región de Valparaíso y Coquimbo que actualmente están desarrollando sus clases en containers o módulos de emergencia.

El Equipo de FactChecking.cl (Fact Checking UC) se contactó con los directores del Colegio Insular Isla Robinson Crusoe y del Liceo Eduardo Frei Montalva, afectados por el tsunami del 2010 y el terremoto del 2015 respectivamente, para verificar que la afirmación del mandatario es verdadera.

Colegio Insular Isla Robinson Crusoe

El 2010, todo Chile se vio afectado por un terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala de Richter. Para la Isla Robinson Crusoe, esto significó que las olas arrasaran con parte importante de su poblado. Una de las catástrofes fue el desmoronamiento del Colegio Insular de la Isla que se encontraba en la costa.

Como medida provisoria, se instalaron containers pensados para realizar las clases por 2 años con 120 personas. Han pasado 12 años desde que Desafío Levantemos Chile construyó estos establecimientos temporales.

Actualmente, el número de alumnos supera la cantidad considerada al inicio. Según el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, son 186 estudiantes los que estudiarían bajo esta modalidad, junto a 29 profesores y 14 auxiliares de docencia. La cifra aumentaría a 198 niños y adolescentes según los datos de la directora del establecimiento, Angélica Cruces.

Durante el discurso, el presidente mencionó que los alumnos cursan sus estudios “entre olores inmundos, sin las condiciones dignas que se merecen”. Sin embargo, las autoridades locales afirmaron al Equipo de Factchecking.cl que los olores no se deben a los containers, sino más bien a la falta de alcantarillado y agua potable de la Isla, por lo que esto es un problema transversal del lugar.

“(La escuela actualmente) Está superada acá, porque tenemos mucha matrícula, en un colegio que estaba hecho para no más de 100 estudiantes, tenemos el doble de eso, y estamos totalmente hacinados con un sistema de alcantarillado que no da abasto, que acá en la isla no hay agua potable, por ejemplo”, detalla la directora Cruces.

En febrero de 2022, el ejecutivo realizó una visita al sector, donde pudo palpar la realidad a la que aludió durante su discurso. El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, destacó la iniciativa de este gobierno para reedificar el colegio, pasados 12 años desde el tsunami.

“El ministro de Educación nos menciona que ya prioriza los recursos para el diseño del colegio y para la construcción del colegio. Esto es importante porque nunca habíamos tenido una priorización para esto en los 12 años”, comenta el edil a FactChecking.cl (Fact Checking UC).

Desde el terremoto del 16 de septiembre de 2015, de 8,4º en la escala de Richter, los alumnos del Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria fueron reubicados para desarrollar sus clases en cerca de 12 salas construidas con containers.

Los más de 500 alumnos de enseñanza media no han sido trasladados a un nuevo establecimiento. Sin embargo, desde la directiva aseguran que la administración del presidente Gabriel Boric prometió que se edificará un nuevo colegio.

En la administración municipal anterior se realizó un estudio para reconstruir el liceo, pero este no tuvo una conclusión tangible. No obstante, a finales del mes de abril, el presidente de la República realizó una visita a las inmediaciones del colegio, que está intentando reedificarse y considerará el apoyo del gobierno central.

El alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, indica que la intención actual es agilizar el proceso que les permitiría reconstruir el liceo en terrenos que son propiedad de la municipalidad.

Humberto Gallardo, director del Liceo Eduardo Frei Montalva, cuenta que las administraciones anteriores gestionaron la renovación de containers, pero que el Ejecutivo actual prometió un plan de reedificar del establecimiento.

“Agradezco enormemente que nos haya puesto a nivel nacional y que más encima haya prometido que nosotros vamos a tener un nuevo establecimiento eso nos llena de orgullo”, dice Gallardo.

Establecimientos permanentes y modificaciones temporales

El presidente señaló en su discurso que las instalaciones modulares han durado más de lo estipulado, por lo que han tenido que ser reparadas. Según detalla el alcalde de Juan Fernández, han habido arreglos en la infraestructura: ampliaciones, arreglos en los pisos y paredes, pero las cataloga como “parches”. Angélica Cruces, directora del Colegio Insular Robinson Crusoe, señala que durante los tres años en que ha estado en su cargo solo se ha renovado la luminaria del establecimiento.

El Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria sí ha tenido mejoras en su infraestructura. El director Humberto Gallardo, quien asumió su cargo en 2019, menciona que se han renovado algunos módulos de emergencia para reemplazarlos por unos más nuevos. Por otro lado, reconoce que las gestiones para acondicionar el recinto por parte del municipio han sido constantes.

El Equipo de Factchecking.cl (Fact Checking UC) confirmó con las autoridades locales y miembros de las comunidades educativas mencionadas, que estudiantes de Juan Fernández y Monte Patria llevan 12 y siete años estudiando en conteiners que eran una medida transitoria a desastres naturales. Por lo tanto, lo narrado por el Presidente es verdadero.

