Minsal anuncia suma urgencia a proyecto que adecúa legislación para el control del tabaco

Este martes, en el Día Mundial Sin Tabaco, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, encabezó la primera reunión del Consejo Asesor para el Control del Tabaco, instancia convocada por el Ministerio de Salud (Minsal) que está compuesta por ocho representantes organismos de investigación, médicos, además de la sociedad civil.

El objetivo de esta nueva instancia será asesorar, entregar evidencia para desarrollar políticas públicas y proponer cambios legislativos en las medidas de control de tabaco en el país.

El subsecretario Cuadrado anunció que se buscará que la ley chilena se adapte al Convenio Marco para el Control del Tabaco, suscrito en 2003 y ratificado en 2005.

“Daremos un mayor impulso a la ley que está durmiendo en el Congreso, hace casi 10 años, que busca fortalecer las herramientas de política pública para el control del tabaco. Esta ley refleja los acuerdos que Chile ha suscrito y que debe implementar, y por eso le pondremos suma urgencia”, señaló.

En Chile mueren 54 personas al día a causa del tabaquismo, y 18.3% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuidas al tabaquismo, 9 de cada 10 cánceres de pulmón se deben también al consumo de este producto. Además, el gasto en tratar los problemas de salud provocados por el tabaco asciende a más de 1,2 billones de pesos cada año.

“Hay una clara evidencia de la interferencia de la industria del tabaco respecto a las políticas públicas saludables, y por eso desde el día de hoy el Ministerio de Salud tendrá una política estricta respecto a su influencia. Eso implica poner una muralla entre los intereses de una industria que asesina y los intereses que debe defender el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en lineamientos muy estrictos de regulación de conflicto de interés, así como evitar cualquier lobby que pueda llegar a nuestros equipos técnicos y autoridades”, anunció Cuadrado.

Un ejemplo para toda la administración chilena

El médico Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, indicó: “Esto nos parece fundamental, va a ser un ejemplo para toda la administración chilena y todos sus estamentos, inclusive empresas y medios. Además, Chile tiene un compromiso con el Acuerdo Marco que está vigente y que además de ser un compromiso internacional, es un compromiso con los chilenos y chilenas”.

En esa línea, Leanes también felicitó la Minsal por la creación del Consejo Asesor a nombre la OPS Y OMS.

En tanto, la directora ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, Carolina Goic, expresó su deseo de que las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Salud sean aprobadas en el Congreso.

“La única forma en que las políticas públicas impacten, es cuando se les da continuidad. Quiero señalar no solo la asociación que tiene el tabaquismo con cáncer, muchas veces hay cosas que no podemos cambiar como factores genéticos o ambientales. No puede ser que el peso del lobby pese más en los parlamentario que el salvar vidas y cuidar la salud, especialmente de nuestros jóvenes”, indicó.

Consejo Asesor para el Control del Tabaco

Sobre la conformación del Consejo Asesor para el Control del Tabaco, los representantes de las instituciones participantes serán decididos por cada una y podrán ser cambiados cuando éstas lo determinen, además cada organización tendrá un cupo en este consejo durante 3 años renovables.

En la instancia participan: Sonia Covarrubias, de Chile Libre de Tabaco; R. Marco Cornejo, de la Corporación Chilena Salud Pública Oral; Dra. Guacolda Benavides, de Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias; Dra. Verónica Iglesias, de Escuela. de Salud Pública Universidad de Chile; Dra. Claudia Bambs, de la Escuela de Salud Pública Universidad Católica, además de la Subsecretaría de Educación y la Dra. Lidia Amarales, de la Mesa Social Tabaco.