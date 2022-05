Este fin de semana, el alcalde de la comuna de Lumaco, Richard Leonelli, señaló que la escalada de violencia en la comuna, evidenciada en la muerte del trabajador forestal Juan Catril Neculqueo, llevará a la gente de la zona a “armarse”.

El jefe comunal de Lumaco, en entrevista con CHV, señaló pese a esperar una continuación del Estado de Excepción, tiene la sensación de que los habitantes de la comuna estarían buscando hacerse de armas para el resguardo personal y grupal.

“Tengo información no oficial, pero la gente comenta. Debido al abandono, no queda otra alternativa que tener que defender sus hogares, su patrimonio. Eso que les ha costado tanto tiempo generar. Cuando vemos un abandono como el que tenemos en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa más que armarse”, señaló Leonelli.

“Tengo entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando. Porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha de asalto, emboscadas y asesinatos, la gente se va a armar. Es preocupante que un civil tenga armas para defenderse”, agregó el jefe comunal de Lumaco.

“Si en la comuna de Lumaco se hacen controles en las ruta, les garantizo que este asunto va a ir disminuyendo y habrá más seguridad. Son puntos claves en la ruta principal, es el sector, la zona, que los grupos radicales defienden. Nosotros le llamamos la ruta de la muerte, ahí existen muchas faenas forestales”, concluyó Leonelli.