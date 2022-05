“Quiero que se haga justicia”: Padre de adolescente de 15 años fallecida en incendio de cité en Santiago acusó malas condiciones estructurales del lugar

Durante la madrugada de este domingo se constató un incendio de gran magnitud en un cité en el sector de calle 10 de julio Huamachuco con avenida Santa Rosa, instancia en la que se confirmó el fallecimiento de dos personas, entre ellas una adolescente de 15 años.

Al lugar arribó el padre de la menor, quien explicó que se enteró “por otras personas que había un incendio”.

“Yo no pensé que mi hija estaba acá con su abuelo. Porque yo estuve con mi hija hace dos semanas y le dije ‘ya, la otra semana yo vuelvo'” indicó el padre de la menor fallecida en el incendio.

Asimismo, el hombre agregó que “ella tiene una pequeña pieza acá, siempre viene para acá. Me llama, yo vengo a verla, estoy con ella un rato, y después me voy, o a veces me la llevo a pasear (…) la veo en esa pieza y le digo ‘váyase’, ¿por qué?, porque hay mucha drogadicción. Hay de todo en este cité, el mes pasado llegó la PDI, y ahora, cómo está, usted pasa por aquí en la noche y viera cómo está, parece una feria, y hay cámaras en la esquina y no sé qué pasa con el alcalde de Santiago”.

Adolescente fallecida estuvo de cumpleaños esta semana

“Ayer había estado en una celebración que le habían hecho por su cumpleaños. Había cumplido 15 años el 25 de mayo, y le dije ‘ya después te voy a hacer una pequeña reunión’, porque ahorita estamos cortos, ‘ya papito me dijo” indicó el sujeto.

Asimismo, según el testimonio del padre de la joven, el fallecimiento de su hija se habría dado “porque el techo le ha caído, y arriba en el segundo piso había un caballero que estaba drogado, quemando un colchón. Quiero que se esclarezca esto, que se haga justicia, porque esta es tierra de nadie”.

Según lo que indicó el Mayor Marco Bahamondes, aún faltaría encontrar a una persona de sexo masculino quien también habría sido una víctima fatal del incendio.