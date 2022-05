Claudio Orrego y violencia en Santiago: “O restablecemos mínimos de seguridad o nuestra convivencia se va a ver amenazada”

Tras una jornada marcada por la violencia en diversos establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, el Ciudadano ADN conversó con el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien habló de la realidad de la región y de las medidas a desarrollar.

“Tenemos una situación que superó los límites aceptables y creo que o restablecemos mínimos de seguridad, de orden o nuestra convivencia se va a ver amenazada. No podemos normalizar lo que está pasando”, afirmó tajante el militante de la DC.

“Hay gente que quema buses, comerciantes agrediendo y matando personas, hay que poner límites claros y tenemos actuar todas las autoridades independiente de nuestros signos políticos”, agregó.

La violencia escolar en Santiago

En cuanto a la violencia escolar, el gobernador Orrego fue directo y expresó: “Sin límites no hay convivencia social y aquí se superan todos los límites. Tirar bombas molotov no es protesta social, es vandalismo y no es parte de lo que debiéramos aceptar como una manifestación legítima del movimiento”.

En esa línea, la autoridad regional señaló que aquí se “requiere más que intervenir infraestructura, invertir en inteligencia, no puede ser que un alumno de un establecimiento crea que tiene el derecho de escudarse en su colegio para cometer delitos”.

“Tiene que haber sanciones penales cuando estén consumados los delitos, como la quema de un bus, que le sirve a los modestos de la ciudad”, añadió.

En miras del comercio ambulante

Respecto al comercio ambulante, Claudio Orrego señaló que es “un fenómeno que no viene de hace dos meses, aquí se produjo una tormenta perfecta que mezcló el estallido, la pandemia y también la migración”.

En base a lo anterior, el gobernador metropolitano “celebró y valoró” el copamiento de Carabineros realizado en Meiggs, pero manifestó que “esta estrategia debe ser integral, intersectorial e intercomunal, sino está condenada a tener una eficacia limitada”.

“Se requiere apoyar a la Fiscalía con otras herramientas que tiene otras entidades públicas como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, la Seremi de Salud, porque el problema no parte en Meiggs, parte en Valparaíso y las aduanas de San Antonio y después se masifica con los mafiosos armados, son muchas las aristas para querer creer que es solo un problema de un par de calles de Santiago”, complementó.

Asimismo, el exalcalde indicó que para solucionar este problema, también se debe tener en cuenta la “reinserción laboral, tenemos que tener una salida social para quienes tienen dificultades para encontrar trabajo y han accedido a esto, tenemos que demostrarle que no puede ser algo permanente”.

Plan eje Alameda-Providencia

Pasando a otra tema, el gobernador metropolitano se refirió al plan del eje Alameda-Providencia que presentó al Presidente Gabriel Boric y que busca entre otras cosas, crear la ciclovía más larga de la ciudad, desde Manquehue a Plaza de Maipú, con un total de 25 kilómetros y la restauración de la Plaza Italia.

Sobre este último punto, la autoridad afirmó: “Plaza Italia no es solo un tema de recuperación urbana, también es un tema de resignificación social y política. Es un lugar que ha sido testigo de muchos eventos importantes”.

Finalmente y aprovechando la instancia, Claudio Orrego se refirió al borrador de nueva Constitución y sostuvo: “Yo quiero leerla antes de emitir un juicio definitivo y lo quiero hacer porque hay cosas que me generan ruido pero también hay cosas que me encantan de la nueva Constitución”.

“Hago una invitación a la gente que más que forzar a que digan sí o no, a que lean el nuevo texto y cuando voten sea una votación en función del texto y no del proceso, porque del proceso soy súper crítico, creo que lamentablemente muchos convencionales se farrearon la posibilidad que fuera un espacio de encuentro”, cerró.