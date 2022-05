ISP decreta cuarentena a 39 lotes de preservativos masculinos de látex por fallas de calidad

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó que a través del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (ANDID), instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex que pertenecen a la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD., China.

En detalle, estos condones fueron importados y distribuidos por CEGAMED CHILE S.A y algunos de estos lotes fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Esta medida se determinó luego que el ISP recibiera notificaciones de defectos de la calidad y los resultados de los ensayos de los análisis realizados a 5 lotes de estos preservativos, estudio que verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

En consecuencia, el organismo realizó un llamado a la ciudadanía a no utilizar los preservativos masculinos de látex de la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD., correspondiente a los lotes que se indican a continuación. Además, se recomienda que sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos.

¿Cuáles son los lotes en cuarentena?

Lotes analizados y que arrojaron una falla comprobada:

Además de los cinco lotes señalados, se suman con la medida de cuarentena preventiva otros 34 lotes que se encuentran actualmente en análisis:

En tanto, desde el ISP detallaron que desde el mes de abril de 2022, los servicios de salud trabajan en el retiro de los productos descritos. Asimismo, a los profesionales de la salud se les solicitó dejar los lotes indicados en cuarentena, en caso de mantener en stock y deben comunicar la situación al correo tecnovigilancia@ispch.cl.

Esta medida regirá mientras el departamento ANDID termine de realizar la investigación por lo que se solicita notificar cualquier problema relacionado con los preservativos señalados al ISP, completando el formulario disponible en la página web, por medio de este link o enviándolo al correo electrónico tecnovigilancia@ispch.cl.