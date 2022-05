Jefe de Defensa Nacional en la Araucanía: “Estamos aquí para traer algo de paz a la región”

El jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, el general Edward Slater, se refirió a las labores que el Ejército realizará en la región. Designado por el Presidente Gabriel Boric, Slater señaló que esperan contribuir con mayor paz en la zona, así como prevenir actos que deriven en enfrentamientos.

En conversación con 24 Horas, comentó que las distintas labores de protección y control en la zona, decretadas por el estado de excepción, ya se encuentran siendo ejecutadas.

Sobre la posible utilización de la fuerza por parte de los militares, el militar señaló que “esperamos que no tengamos que enfrentar situaciones de ese tipo, porque no van a terminar bien, no es lo que corresponde”.

“Nosotros estamos aquí para traer algo de paz a la región. Pero el camino y la solución a esto es el diálogo, esperamos que eso (enfrentamientos) jamás ocurra, no es nuestra intención”, agregó el general Slater.

Ante las opciones para revertir el escenario violento en la región de La Araucanía, marcado por distintos tipos de atentados reivindicatorios, Slater señaló que “el camino es el diálogo. Ojalá, a través de nuestras autoridades de Gobierno, ellos sigan ese camino y logren la convergencia y la paz que todos queremos”.

Estado de excepción en la Macrozona sur

La medida de estado de excepción comenzó a regir este 17 de mayo. Tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 más, vía decreto presidencial. Luego, necesitaría el respaldo del Congreso para seguir vigente.

“Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”, detalla el escrito del estado de excepción publicado por el Diario Oficial de la República.