Fue aproximadamente 30 minutos los la mañana de este lunes estuvieron bloqueadas la bajada y la subida del sector La Pirámide, en la comuna de Huechuraba, hacia el nororiente capitalino. Una manifestación llevada a cabo por taxistas y residentes de la comuna por la instalación de pórticos de telepeaje.

Alfredo Venegas, uno de los manifestantes, conversó con ADN Hoy sobre los motivos de la concentración: “La Pirámide no tendría que tener ese pórtico porque se construyó en el año 80, en tiempos de dictadura, y la empresa Abbott no puede adjudicarse algo que no construyeron”.

“Uno lo ve como vecino del sector de Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Lampa, Independencia, Conchalí: nos están encajonando, nos están encerrando, no nos están dando el acceso de una carretera. No es algo digno para nosotros. No es justo poner un pórtico donde no te lleva a nada: no te lleva a una autopista, sino a (Américo) Vespucio”, añadió el conductor.

Parte de las críticas está en que no se hizo ninguna consulta del tipo ciudadana sobre la decisión. Venegas añadió: “Nosotros somos amigos, vecinos y vamos a seguir. No es justo para nosotros como vecinos ni para los chilenos. Con las alzas de los tags y los cobros de bencina, estamos dándonos la vuelta. No nos conviene trabajar en el transporte público”.