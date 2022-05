Críticas a la ministra del Interior

Además, criticó el actuar de la ministra del Interior, Izkia Siches. “Uno de los principales problemas del caos que vive Chile en materia de violencia, delincuencia y narcotráfico, es que la ministra del Interior no ejerce sus funciones”, indicó.

A través de su cuenta de Twitter, el ex abanderado presidencial señaló que “no hay estrategia, no hay reacción, no hay acciones”. A sus críticas sumó que “no hay ministra y los delincuentes lo saben“.

Junto a esto, José Antonio Kast emplazó al Gobierno a actuar. “Todos los días, asaltos, homicidios, delincuencia desatada. Creo que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para empezar a gobernar”, cuestionó.

Finalmente, quien compitió por el sillón de La Moneda emplazó al actual mandatario, “esto, Presidente Boric, tiene que terminar y usted tiene que comenzar a gobernar“, acotó.