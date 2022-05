En punto de prensa realizado este sábado en Concepción, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al comercio ilegal y las medidas que el Gobierno tomará para reducirlo.

Lo anterior, en palabras de Monsalve, es debido a que “no se trata solo del puesto de venta que está en la calle, se trata que detrás del comercio ilegal hay crimen organizado que se dedica a vulnerar la propiedad intelectual, a la trata de personas , al contrabando, al robo“.

“Hoy día, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos comprometido acciones concretas para ir detrás del crimen organizado“, afirmó el subsecretario del Interior.

Gremio de transportes y Estado Intermedio

Sobre la declaración que dieron desde el Consejo Superior de Transportes, quienes criticaron y rechazaron la propuesta del Estado Intermedio y advirtieron que podrían reanudar las movilizaciones, Monsalve indicó que “nosotros tenemos un compromiso de 15 días. Me parece completamente legítimo y lógico que si el Gobierno adquiere un compromiso, que (exijan que) se cumpla. Pero los 15 días no han terminado (…) el compromiso que hemos adquirido no ha vencido su plazo“.

“El compromiso del Gobierno de tramitar un Estado de Excepción que permita garantizar la seguridad de las rutas, ese compromiso se mantiene. Porque el compromiso final es brindar esas condiciones de seguridad frente a los graves hechos que ocurren en la zona sur de Chile”, subrayó el subsecretario del Interior.

Además, Monsalve planteó que “el Presidente lo ha dicho y yo lo reitero: el Gobierno va estar siempre disponible. Todas las herramientas que permite el Estado de Derecho, si es que esas tienen que usarse para garantizar la seguridad y vida de las personas (las vamos a usar)”.