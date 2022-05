El fiscal nacional, Jorge Abbott, concretó este viernes una reunión con la mesa directiva de la Convención Constitucional. La cita tuvo como contexto temas que han marcado la agenda, no solo judicial, sino también la de Gobierno y la propia del órgano redactor.

En paralelo al encuentro entre el poder constituyente y el judicial, en la zona sur del país los fiscales de las regiones de La Araucanía y del Biobío dialogaban con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a fin de preparar la presentación, el próximo lunes, del proyecto de ley que permita la implementación de un estado de excepción constitucional intermedio en las regiones más afectadas por la violencia rural.

Sobre esta iniciativa, el fiscal Abbott fue crítico: “En los estados de excepción hemos visto que no ha habido una variación sustancial en la comisión de delitos; más aún: en algunos casos, han aumentado los mismos. En consecuencia, es importante ver los efectos de una medida de esa naturaleza y cómo ello puede contribuir a que en la zona no se cometan más delitos. Y es un tema que están abordando el subsecretario con los fiscales, quienes son los que tienen la experiencia cotidiana ante hechos de esta naturaleza”.

Disparos a Francisca Sandoval: “Tenemos nuevos antecedentes”

El fallecimiento de la comunicadora Francisca Sandoval, ocurrido durante la tarde del jueves tras haber recibido un disparo en la cabeza mientras cubría la marcha alternativa del 1 de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores, provocó cuestionamientos abiertos a cómo se trataron en los procesos judiciales a los principales sospechosos del hecho.

Si bien uno de los presuntos involucrados se encuentra en prisión preventiva y se le reformalizará a él y a los demás, además de solicitar la revisión de medidas, Abbott aseguró que “nos han llegado antecedentes que nos permiten acreditar delitos que justifican pedir una medida cautelar más intensa que al momento de formalizar la investigación”.

“La situación del día de ayer nos lleva a reformalizar por el delito de homicidio. Vamos a cambiar la formalización. Pero hago referencia a las otras dos personas que realizaron disparos injustificados en la zona y no tienen relación con el fallecimiento de la periodista. En el caso de la periodista, corresponde una reformalización por homicidio; y en el caso de los otros dos, por infracción a la ley de armas, lo que nos permite pedir ahora cautelares más intensas, que no nos permitía al inicio de la investigación porque no teníamos los antecedentes que tenemos ahora”, añadió.

Amnistía y nueva estructura judicial

Finalmente, el fiscal nacional se refirió al proyecto de amnistía para los llamados presos del estallido: si bien zanjó que la opción de indulto o amnistía no ha sido algo en lo que como organismo hayan participado, reafirmó que “es una ley de amnistía la que debe tratarse, no de indulto, y nos parece que los delitos más grave, los más violentos, no pueden ser objeto de ningún tipo de beneficio, porque se da muy mala señal y me parece que esa es la perspectiva del Gobierno”.

Sobre el porvenir de la fiscalía nacional tras el trabajo de la Convención, valoró que se descartara el sistema de asambleas: “La restitución del fiscal nacional, ahora, con algunas facultades que se le entregan al comité de fiscales regionales, nos parece un diseño que le da gobernabilidad a la institución y se superan los reparos que teníamos sobre la materia”.