En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el especialista broncopulmonar Hugo Rodríguez sobre el asma, tras la conmemoración de su Día Mundial y la realidad en Chile.

Durante esta semana se publicaron diversas informaciones sobre esta enfermedad y los casos que se conocen en el país. Según los reportes, más del 30% de los chilenos tiene relación directa con esta afección.

Una medición realizada por Asma Zero reflejó que más de la mitad de la población no cree que la enfermedad mejora con el paso del tiempo. Además, un 45% reconoce no tener tratamiento en caso de que su situación empeore.

Asma, una enfermedad transversal

Sobre lo anterior, el especialista broncopulmonar señaló que “el asma es transversal que afecta a todas las edades. Hay mucha gente que, teniendo síntomas, los normaliza (…) por lo tanto, el subdiagnosticada es muy frecuente”.

Para el caso de nuestro país, reconoció que no hay una encuesta tan precisa pero se estima que de 1 a 2 millones de chilenos pueden parecer asma, de todas las edades

Relacionado al diagnóstico, aseguró que para esta enfermedad no se “requieren grandes exámenes o infraestructura muy clara. Basta una conversación con un médico para afinar el diagnóstico”.

“Se puede presentar de distintas manera. Si hablamos de los niños, habitualmente las crisis de asma en los niños vienen después de un resfrío. Un poco de mucosidad, tos y a los tres días suena el pecho, respiran agitados y presentan silbido en el pecho”, indicó.

Detalles sobre la enfermedad y el contagio

Uno de los factores a tener en cuenta al momento de hablar del asma, tanto en Chile como a nivel general, es la forma de contraerlo y cómo sobrellevarlo.

“El asma tiene un componente hereditario. Cuando la mamá es asmática, hay un 60% o 70% de tener un hijo asmático. Si mamá y papá lo son, la probabilidad aumenta a un 70% u 80%“, explicó Hugo Rodríguez.

Pero también destacó que la genética no lo es todo y que “influye mucho el contacto temprano con virus, los contaminantes y la exposición a alérgenos. Es multicausal“.

Siguiendo la misma línea, el doctor detalló que durante el último tiempo la medicina ha ido aprendiendo del desarrollo y vínculos de la enfermedad. “Hace algunos años pensábamos que la infección por el virus respiratorio sincicial condenaba a los niños al asma. Actualmente hemos visto que no es tan así”, señaló.

De esta manera, el llamado es estar pendiente a los síntomas y acudir a un especialista para conocer un diagnóstico exacto para saber si efectivamente se trata de asma.

Una vez concretada la consulta, y existiendo claridad, se puede acceder a medicamento y tratamiento adecuado que mejore la situación del paciente. En este sentido también es importante tener atención en la automedicación sin saber de qué enfermedad o inconveniente se trata.