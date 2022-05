Parlamentarios de oposición acusan intervencionismo a favor del “Apruebo” por parte de la ministra de Salud

En las últimas horas se viralizó video de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, donde, entre otras cosas, se refiere al proceso constituyente, afirmando que “nos queda un tremendo camino, el primer paso es la Constituyente y después a ponernos fuerte porque lo que viene es duro, pero yo estoy convencida que lo vamos a lograr, y como dice el presidente: seguimos”.

Esto quedó registrado en videos, los cuales fueron compartidos por parlamentarios de oposición, quienes acusaron a la secretaria de Estado de intervencionismo a favor del “Apruebo”. “La ministra de Salud dedicada a hacer campaña contra la libertad de elegir de los pacientes. Vergonzoso. Especialmente con la baja enorme en el ritmo de vacunación, fruto de la falta de gestión. Menos panfleteo y más pega, Ministra”, señaló el diputado RN Diego Schalper.

Por esta razón, los diputados del Partido Republicano Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval anunciaron que acudirán a Contraloría por los dichos de la ministra de Salud. “Vamos a recurrir a Contraloría para que investigue los dichos de la ministra de Salud. Las normas y las leyes son claras, y como funcionarios de Gobierno no pueden buscar favorecer a una de las opciones en el Plebiscito de Salida”, señaló Irarrával.

“Se viene oficio a Contraloría para aclarar si esta reunión se produjo en horario laboral“, agregó Kaiser en sus redes sociales.

👉🏼Las normas y las leyes son claras! Y como funcionarios de Gobierno no pueden buscar favorecer a una de las opciones en el #PlebiscitodeSalida

Mientras él jura de guata que no habría intervencionismo electoral del gobierno, la ministra de Salud, peor que una activista política, haciendo campaña a favor de la constitución comunista con recursos públicas y desprestigiando su cargo.

Ministra admite que NO QUIEREN que las personas ELIJAN su sistema de salud y llama a activarse para evitar q eso ocurra.

Esto es INACEPTABLE y requiere al menos una explicación.

Con la salud de las personas no se juega, no se hace (mala) política ni se privilegian ideologías.

