Carlos Gajardo por disparos en Meiggs: “Fue un error que ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior hayan pedido prisión preventiva”

En el marco del lanzamiento de su libro, “Se hará justicia”, Ciudadano ADN conversó con el exfiscal, Carlos Gajardo, quien se refirió a importantes temas de contingencia nacional, incluyendo el trabajo de la Convención Constitucional y los hechos ocurridos el pasado domingo en el barrio Meiggs y que mantiene a una comunicadora en estado grave.

“Fue un error que ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior hayan pedido prisión preventiva a dos sujetos por portar armas y disparar injustificadamente en la vía pública, que eran delitos suficientes para pedir prisión preventiva, aunque no hayan participado en la lesiones que mantiene a una comunicadora al borde de la muerte”, precisó el abogado.

En esa línea, el exfiscal detalló: “Lo del barrio Meiggs pone en manifiesto que estamos en un problema gordo de criminalidad organizada, de aumento del uso de las armas de fuego. Tenemos un aumento importante de homicidios en el país, en los últimos cinco años han aumentado en un 56%. Es un aumento brutal”.

Con un ojo puesto en la Convención

En otra arista, Gajardo manifestó que los cambios que ha realizado la Convención Constitucional en materia del Sistema de Justicia “van en la senda correcta”, pero advirtió que “no se van a solucionar los problemas solo con un cambio en la Constitución, pero sí es una buena manera de empezar”.

En cuanto a la imagen del Fiscal Nacional, el cual en la nueva Constitución ostentaría menos atribuciones, el exfiscal señaló que le “parece bien” que se modifique esta figura y se separen las funciones “administrativas de las judiciales”.

“Lo que se está buscando en el Ministerio Público es replicar lo que se está proponiendo en el Poder Judicial, separar las funciones administrativas de las funciones jurídicas (…) que son propiamente de persecución penal, que es lo más importante jurídicamente que hace el Fiscal Nacional”.

“Respecto a la política de persecución penal, lo que se propone es que sea fijado colectivamente, no como ahora que lo define el Fiscal Nacional. Eso asegura una mayor legitimidad política de persecución penal que es tan importante”, afirmó.

En tanto, respecto a la creación del llamado Consejo de Justicia, el abogado expresó: “Es una buena noticia y es una buena forma de darle autonomía y mayor independencia al Poder Judicial”.

Preocupación por la desconfianza en la nueva Constitución

Asimismo y de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, Carlos Gajardo se definió como “optimista, de lo que está quedando en el texto definitivo, que son normas que tienen bastante sensatez”.

Pero ojo, ya que el exfiscal fue directo y recalcó “hay harta pedagogía por hacer”, debido a que existe “harta desconfianza” en el trabajo constituyente.

“La manera en que se han planteado algunos puntos por parte de algunos convencionales, ha generado bastante desprestigio a la Constitución y eso puede generar una resultado negativo en el plebiscito” indicó.

A renglón seguido, el abogado continuó: “Necesitamos que el texto se termine con mayor limpieza, mayor pulcritud y hay que explicar qué es lo que se ha votado y las normas que se proponen como nueva Constitución”.

Negativa al cargo de Fiscal Nacional

Mirando hacia otra arista y teniendo en mente que este próximo octubre se designará un nuevo Fiscal Nacional, Carlos Gajardo afirmó que no postulará a dicho cargo.

“Sé que hay gente que le gustaría, pero creo que no es una buena idea. He dicho públicamente que no voy a postular al cargo. En mi ejercicio profesional actual estoy muy satisfecho y no pretendo modificarlo al menos en corto y medio plazo”, agregó.

