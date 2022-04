Sin duda una de las preocupaciones ante frentes de mal tiempo son las personas en situación de calle. Lo saben las autoridades: la municipalidad de Santiago, sin ir más lejos, informó durante la noche del martes del traslado de familias en tal situación hacia albergues habilitados.

“Hemos estado trabajando todo el día de hoy, particularmente centrando nuestros esfuerzo como municipalidad y Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), en identificar las familias de niños y niñas que estaban en este lugar”, señaló Hugo Cuevas, director de Dideco del municipio de Santiago.

Luego agregó: “Hemos logrado ya relocalizar al conjunto de las familias. No quedan familias de origen migrante en el bandejón (de la Alameda). Todas han sido relocalizadas en hostales que hemos podido lograr el hospedaje transitorio a través de un presupuesto municipal para ellos. Hoy nos hemos dedicado a dar una solución temporal a un problema que habla de la crisis migrante. Junto con eso, estamos abordando también laos problemas de las personas de origen chileno que viven en la calle. Estamos esperando soluciones del Estado. Hemos localizado 12 familias, más de una treintena de personas, entre ellos niños muy pequeños. Una vez que están asentados en el hogar transitorio, hacemos el acompañamiento de cada una de ellas”.

🔴AHORA: A propósito del #Temporal que hoy afecta a Santiago, nuestro Director de DIDECO, Hugo Cuevas, informa que todas las familias en situación de calle que se encontraban en el bandejón central de la Alameda fueron debidamente relocalizadas en hospedajes de nuestra comuna. pic.twitter.com/sBRfYd6rQh — Santiago (@Muni_Stgo) April 27, 2022

Una de las personas en situación de calle que decidió no aceptar la ayuda de la municipalidad de Santiago es Aldo Polanco, de 58 años.

Formado técnico en electricidad y transformado en comerciante, este auditor de ADN Polanco vive en una carpa, prácticamente frente a La Moneda. Sobre cómo vivió el temporal, describió: “Pude dormir calentito. Estoy cómodo, tengo abrigos, saco de dormir, escucho radio toda la noche. Escucho la ADN también. No me mojé, para nada”.

¿Por qué desistió de la propuesta municipal de ser trasladado a un hogar temporal para pasar la lluvia? “Para nada es opción estar en un albergue. Ahí uno tiene dificultades de convivencia. Por suerte tengo educación: fui encargado en empresas mineras. Por razones de salud dejé de hacerlo. Ahora me dedico al comercio”, respondió.

Está en Santiago porque el comercio es más fácil, según dijo, que “en El Quisco o en la playa. Al sur no he ido. Viví en el sur harto tiempo, en la casa de la mamá. No hay trabajo allá, estoy entremedio de los bosques, pero allá es crudo el invierno. Allá sí que llueve”.

“No tengo grandes dificultades de vivir en Santiago, en el sur sí, por la lejanía del pueblo. No hay trabajo que soporte trabajar cinco horas y pagar la locomoción y sale caro allá. Victoria es una linda ciudad, sin embargo hay que estar establecido allá para poder trabajar bien. Soy un técnico eléctrico y hace 25 años no me desarrollo en lo que yo hacía”, concluyó.