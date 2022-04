Ministra de la Mujer llama a eliminar la “revictimización” tras veredicto contra Nicolás López

Durante la tarde de este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al veredicto que declaró culpable de dos abusos sexuales al cineasta nacional Nicolás López, y llamó a a eliminar la revictimización en estos casos.

Pasadas las 13:00 horas de este 26 de abril, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable al director de cine mencionado, por dos delitos de abuso sexual. En tanto, lo absolvió del delito de violación a una menor de edad y del delito de violación reiterada a otra mujer, por no encontrarse pruebas que acrediten el hecho.

Al respecto, la ministra de la Mujer manifestó: “Quisiéramos hacer un llamado de atención respecto a la información conocida hoy durante la audiencia en contra del cineasta, Nicolás López. Primero la importancia que tiene cortar con las redes de encubrimiento para poder acabar con la impunidad. Eso incluye continuar con la revictimización y los estereotipos de género como estrategias de defensa”.

“Nuestro país ha suscrito la Convención de Belém do Pará, que establece una serie de estándares de no revictimización, también para quien ejerce las labores de defensa”, precisó la secretaria de Estado.

En esa línea, la ministra Orellana sostuvo que “es importante que este tipo de argumentos empiecen a quedar en el pasado, por el bien de las víctimas, pero también por nuestro progreso como sociedad”.

¿Qué es la revictimización?

De acuerdo a Save the Children, “la victimización secundaria o revictimización, es la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, si no de la incomprensión del sistema”.

Desde el organismo recalcan que esta revictimización en casos de menores de edad significa una “vulneraciones de sus derechos”, que “influyen en la calidad del testimonio del niño o niña, que en la mayoría de los casos es la única prueba disponible”.

“Es evidente que lo ideal para evitar la revictimización sería que la víctima contase los hechos en tan solo una ocasión. En la mayoría de casos, cuando se presenta una denuncia por abuso sexual en la que la víctima es un menor de edad, el niño o la niña tiene que declarar cuatro veces. Este proceso (…) aumenta el posible trauma causado por tener que enfrentarse a un proceso judicial muy largo en que está llamado a testificar en varias ocasiones y en el cual su testimonio se pone en entredicho”, cierra el portal.