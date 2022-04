Luego de haber sido hospitalizado por 22 días en una clínica privada, Gregorio Rivera, tuvo que poner en venta su casa para poder pagar su tratamiento médico.

El antofagastino de 61 años había acudido al sistema público de salud durante 2020 por una astilla de su botín de seguridad enterrada en su pie. Según relató en conversación con ADN, sufrió un accidente laboral al que no le dio importancia.

Sin embargo, al pasar el tiempo, Gregorio sintió un malestar, motivo por el cual acudió a un centro asistencial. Según contó, “llamé a una señora que me sacó la uña del pie del dedo chiquito y me dijo ‘estamos listos’. Y no fue así”.

Debido a la saturación de los hospitales públicos al inicio de la pandemia, el hombre debió acudir a un recinto privado de salud. Pero, el diagnóstico inicial de cinco a siete días debió extenderse a 22.

Según relató el antofagastino, su “pie se empezó a poner negro, muy negro”. Por esto, el médico debió amputar los cinco dedos, la planta y el empeine de su pie.

Pero, durante su recuperación, Gregorio sufrió un coma diabético. “Inclusive, un doctor que me fue a ver”, cuando estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, “no pensó en hacerme nada, porque pensó que yo no salía de eso“, comentó.

El recibo que le entregaron por los procedimientos y la hospitalización era superior de los 33 millones de pesos. Por este motivo, y debido a su situación económica, decidió poner en venta la casa que mantiene con su esposa.

Tres pisos, cuatro habitaciones y dos baños

Debido a la gran suma de dinero que adeuda, Gregorio y su familia optaron por rifar su casa a través de un sitio web. Esto, con la esperanza de poder recaudar rápidamente el dinero para pagar su deuda.

La casa, ubicada en el sector norte de la ciudad de Antofagasta, consta de tres pisos, cuatro dormitorios y dos baños. Según contó Gregorio, todo el tercer piso es un salón. Además tiene espacio para estacionar un auto al interior de la propiedad.

Los números están disponibles en el sitio web www.propiedadenrifa.cl. Además, según se informa, quien resulte ganador también tendrá un premio de 5 millones de pesos. Para quienes saquen desde el segundo al décimo primer lugar, también se les dará un monto superior a los 300 mil pesos.