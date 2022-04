“Me da patadas y me tira un golpe”: venezolano víctima de ataque xenófobo viral dio más detalles del hecho

Darwin Reyes fue uno de los trabajadores venezolanos agredido e insultado por parte de un sujeto en un local comercial de Ñuñoa, lo cual fue repudiado por la ciudadanía luego de que se diera a conocer un video del ataque xenófobo.

“Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con… La próxima vez que entre con mi perra y tú me discrimines, ahí si que te voy a sacar la con…”, fueron parte de los gruesos epítetos que emitió el ciudadano chileno involucrado en el caso.

En conversación con T13, la víctima entregó más detalles de lo ocurrido, revelando golpes de puño y patadas en su contra. “Va contra mí y me empiezan a caer a patadas. A mí me da algunas patadas y luego me tira un golpe“, señaló.

La Asociación de Venezolanos en Chile entregó apoyo al afectado, quien se encuentra estudiando posibles acciones legales contra el chileno. Además Darwin Reyes detalló que tras este ataque xenófobo pensó en dejar el país. “Es mucha la impotencia que me generó este hecho. El querer salir de aquí, irme del país, estar con mi familia. De hecho, fue lo primero que le dije a mi compañero, que me voy“, indicó.

Disculpas del victimario

Carlos, como fue identificado el chileno protagonista de este vergonzoso hecho, se disculpó por lo sucedido, argumentando que “el domingo tuve un día muy malo en términos personales”, y justificó su ataque contra el ciudadano venezolano por un “exceso de copas”.

Respuesta desde la Municipalidad de Ñuñoa

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, aseguró que acompañarán al ciudadano venezolano víctima de este ataque xenófobo. “No podemos permitir actos de racismo y xenofobia. Se debe garantizar la integridad de las personas, independiente de su nacionalidad, y no normalizar estas agresiones”, manifestó.

“Desde la Oficina de Personas Migrantes de la Municipalidad de Ñuñoa nos ponemos a disposición para apoyar y contener a los afectados”, cerró.