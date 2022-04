Patricia Muñoz y posible eliminación de la Defensoría de la Niñez en nueva Constitución: “Se invisibilizarán los derechos de la niñez y la adolescencia”

Ciudadano ADN conversó con Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, sobre el trabajo de la Convención Constitucional respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el país, así como la continuación de la Defensoría de la Niñez en la nueva Constitución, la cual podría ser reemplazada por una institución más amplia, llamada la “Defensoría del Pueblo”.

Sobre este último punto, la abogada afirmó que “desde el punto de vista de los derechos de los niños y la experiencia comparada se ha observado que cada vez que una defensoría general integra los derechos de los niños, finalmente estos derechos terminan siendo menos visto y abordados por esa intencionalidad”.

Muñoz detalló que esto no solo se da en “la lógica operativa misma de la protección de los derechos, sino que también, por ejemplo, en la concepción presupuestaria para el abordaje de los distintos temas que una Defensoría de la Niñez debería tener”.

Las consecuencias, la invisibilización

En esa línea, Muñoz indicó que “la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, cuando se habla de defensorías de Niñez, estas sean instituciones autónomas e independientes de otros organismos, que sean altamente especializadas en esta materia, para poder abordar de manera eficiente los desafíos que involucra una institucionalidad de derechos humanos como es esta”.

Es por lo anterior, que la Defensoría de la Niñez “ha planteado la recomendación que esta decisión no sea la que prospere en el texto definitivo, porque eso va tener como consecuencia una vez más la invisibilización y la falta de abordaje preciso y específico de los derechos de la niñez y la adolescencia”.

La abogada, detalló que esta petición “no es antojadiza”, ya que “a diferencia de lo que puede pasar en otras instituciones del Estado, lo que tenemos nosotros son antecedentes concretos de cómo ha significado una merma para la protección de los derechos de los niños el concebirlos en un tono general”.

Una gran noticia

En tanto, Patricia Muñoz se refirió a los avances que ha tenido la Convención respecto a los derechos de NNA y explicó que “ayer el Pleno aprobó una norma que dice relación con el reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que involucra una consideración explícita en la Carta Fundamental acerca de esta condición”

“Que pase al borrador es una gran noticia para los derechos de los NNA, que nosotros esperamos que además tenga como correlato esta falta de aprobación de aquella norma que pretende eliminar la Defensoría de la Niñez por la ‘Defensoría del Pueblo’”.

Con el foco puesto en la Salud Mental de NNA

Aprovechando la instancia, la abogada se refirió al aumento de la violencia escolar en Chile, que cada semana registra nuevos casos y más violentos, y manifestó que esta situación fue advertida en el 2020 por la Defensoría de la Niñez. “En la mesa covid del 2020, planteamos una petición específica relacionada al trabajo dedicado al impacto en NNA, que iba a tener la pandemia, en cómo atender la situación emocional y la salud mental (…) en esa oportunidad esto no fue atendido”, expuso.

En esa arista, Muñoz indicó que estos casos de violencia “son particularmente grave y requieren de una intervención acorde a las necesidades de los niños involucrados, pero que también involucra un desafío para las comunidades educativas en términos de las herramientas que tiene tanto los profesores, los directivos, pero también las propias familias”.

“Este es un abordaje de Estado que tiene que ser conjunto, que tiene que tener una mirada holística, que no solo puede centrarse en lo academicista en temas educacionales, sino que entender a las necesidades del punto de vista emocional”, agregó.

El sueño de ser fiscal nacional

Finalmente, Patricia Muñoz se refirió a los rumores que indican que podría llegar a ocupar el puesto de fiscal nacional, a lo que respondió: “Para nadie es un misterio que yo siempre he declarado desde que era abogada asistente, que uno de mis sueños laborales es ser la primera fiscal nacional mujer. No me resulta novedoso aparecer en esa nómina de posibles candidatos y habrá que ver que pasa en el futuro próximo”.