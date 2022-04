Denuncian maltrato animal contra gatos: les lanzaron agua hirviendo y líquido combustible

Recientemente se viralizó un nuevo caso de maltrato animal: una cuenta de Instagram publicó videos que muestran cómo lanzan agua hirviendo a gatos.

También hay otro registro en el que rocían a otro animal con un líquido combustible, para luego prenderle fuego. La plataforma dio de baja la cuenta.

El diario local El Pingüino recogió esta denuncia que realizó un grupo de personas en Punta Arenas, que capturaron imágenes de la mencionada cuenta. Lidia Uribe es quien encabeza esta acción y acudió a la PDI para dar con el responsable de estas imágenes.

La búsqueda del autor

“La verdad no suelo ver los videos, ahora cuando vi la información, yo no sé si lo pinche, pero después no pude parar y saque el teléfono, porque es horrible, todo el mundo comenta y hay que hacer algo“, expresó Uribe al citado matutino.

Agregó que “yo tengo una discapacidad física, pero decidí venir, porque pregunté y si alguien hizo la denuncia. Pero no hay nadie concreto, espero lograr algo, porque esto no puede”.

La mujer espera que la policía civil utilice sus herramientas digitales para ubicar al autor de los videos, ya que no hay garantías de su identidad. De hecho, figura un menor de edad que había causado maltrato animal contra gatos con anterioridad, según consigna el artículo.

“Algunos opinan que es este niño, que piensan que puede ser él, pero tampoco podemos acusarlo, porque no hay certeza de quien sea, pero para salir de la duda, es ver si ellos tienen la capacidad de dar con la persona, porque no puede suceder esto y pasar por esto algo tan grave”, sostuvo Uribe.