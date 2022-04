Durante las últimas horas se dio a conocer el caso de un sumario sanitario que cursó la Seremi de Salud Metropolitana a una niña con parálisis cerebral.

Los hechos dados a conocer por ADN expusieron que desde la autoridad sanitaria bloquearon el pase de movilidad de la menor y el de su padre. Además, deberán pagar una multa de 80 UTM, lo que equivale a casi $4,5 millones.

Es importante destacar que, a pesar de que María de los Milagros Angulo es una joven 100% dependiente debido a su condición, se estableció un proceso individual sin las consideraciones de su estado.

“Esta es una experiencia traumática”

En conversación con ADN, el doctor Julio César Carrasco, psicólogo clínico con Máster en Psicoterapia Clínica EMDR, se refirió a lo sucedido y apuntó al cuestionado procedimiento. Desde su punto de vista, es un caso “insólito, inaudito e increíble“, donde no se tiene en consideración a todos los tipos de familia ni a todas las personas.

El especialista aseguró que se debe velar por la seguridad y bienestar de todos, “incluyendo a las familias más vulnerables y expuestas, como las familias donde hay condiciones especiales”.

Para el caso particular de Angulo, fue enfático en decir que se “evidencia ignorancia, falta de humanidad y falta de criterio en la aplicación de protocolos“.

Tanto la niña como su padre se ven claramente afectados, ya que como familia enfrentan un proceso delicado al que llegaron de una manera insólita. “Esta es una experiencia traumática, pues quien me debe cuidar me descuida, me rechaza y me niega mi derecho humano”, agregó Carrasco.

Una mala gestión con repercusiones en las familias

Hechos como estos ocurren con frecuencia en Chile, ya que muchas personas con diferentes discapacidades sufren ante un trato poco certero y mal manejo de situación.

Ante un panorama de crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 salen a la luz muchas falencias del sistema en diversos ámbitos. Así, una vez más queda en evidencia la poca consideración con las personas de condición diferente.

Esto, según explicó Julio César, “ejemplifica lo ocurrido con cientos de familias en situaciones de salud similares productos de la mala gestión del personal inexperto“.

La falta de protocolos específicos ocasiona problemas que muchas veces son invisibilizados pero son afrontados día a día. Si bien personas como María de los Milagros no son capaces de percibir todo lo que ocurre, su padre y familia son afectados por emocional y psicológicamente.

La salud mental de los cuidadores

Respecto a los cuidadores de estas personas dependientes, el doctor Carrasco apuntó a lo agotador que puede ser, con desgaste físico y mental. Además, indicó que debe considerarse las otras labores y roles que deben cumplir los padres o tutores.

Jorge Angulo, padre de María, hoy vive abrumado por el conflicto legal que enfrenta, lo que claramente robó su tranquilidad y altero su rutina de vida diaria junto a su hija.

Es importante tener en cuenta que, además de los inconvenientes prácticos que significa estar sin pase de movilidad para una paciente en tratamiento, se le suma el tema de la multa y las declaraciones.

Pero más allá de eso, no se puede dejar de hablar de las consecuencias psicológicas para Jorge, así como para todas las familias que han enfrentado algo similar.

“En los cuidadores responsables, dada su agotadora función diaria, encontramos alteraciones crónicas de su salud mental. El nivel de ansiedad e insomnio son característicos. También la disfunción social, síntomas somáticos y depresión grave”, explicó Carrasco.

De esta manera, se realiza una crítica a las autoridades por el sumario sanitario cursado a una niña con parálisis cerebral, complejizando aún más el diario vivir de su familia en tiempos de pandemia.