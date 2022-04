El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, se refirió este lunes al protocolo de racionamiento de agua para la capital, que está dividido en etapas y que se aplicará si recrudece la sequía, que afecta a la zona central del país desde hace más de una década.

En conversación con La Prueba de ADN, la autoridad recordó que en el verano “estuvimos muy cerca” de aplicar este plan, dadas las condiciones climáticas. En esa línea, criticó que no existiera este protocolo antes de asumir en el cargo, en consideración a los años de crisis hídrica que lleva la Región Metropolitana.

“Santiago no tenía ningún protocolo para un eventual racionamiento de agua producto de la sequía (…) Ojalá que no se ocupe, pero responsablemente a la ciudadanía tengo que decirle que no lo podemos descartar, si es que no llueve este año, dentro de los próximos 12 meses”, señaló Orrego.

Además, analizó que “si tú me preguntas a mí, a nivel de la RM no ha habido un plan específico. No había noción de la vulnerabilidad de la ciudad, por un lado, o era la típica cosa de cuando hay una fragmentación de autoridades o manos en el mismo plato, nadie se siente muy responsable“.

Consultado sobre si está en manos de la ciudadanía el evitar un eventual racionamiento, o si la ciudad depende exclusivamente de la lluvia, Orrego remarcó que “es la actitud absolutamente displicente que no puede tener una autoridad“.

Revisa la entrevista completa aquí: