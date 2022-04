Jaime Bellolio y primer mes de Gobierno: “Es un poquito apresurado para hacer una evaluación”

Este lunes 11 de abril se cumple el primer mes de Gobierno encabezado por Gabriel Boric, el cual ha dejado una serie de apreciaciones como balances por parte tanto del oficialismo como de la oposición.

Sobre este tema se refirió el exministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien en conversación con Mañana Será Otro Día de Radio Concierto, indicó que “es un poquito apresurado para hacer una evaluación al primer mes. Aunque comparto las palabras del presidente Boric al decir que partieron con turbulencias”.

“En el pasado cuando se criticaba era por conveniencia no por convicción. Rescato lo dicho por el ministro de Educación al decir que nos equivocamos al tener las escuelas cerradas. Dijimos una y otra vez que teníamos que abrir las escuelas y acusaron constitucionalmente al ministro quienes hoy son ministros”, agregó Bellolio.

Asimismo, el exvocero de Gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera sostuvo que “el presidente Boric ha cometido pocos errores. Cuando ya se empieza a ejercer la responsabilidad las cosas cambian. Hay varios que hoy están en el gobierno que antes decían cosas, pero no asumían las consecuencias”.

Dichos de Izkia Siches

Jaime Bellolio también se refirió a los polémicos dichos de la ministra del Interior Izkia Siches respecto al retorno de un avión con migrantes. El exparlamentario indicó que “hubiera sido bueno que pidiera disculpas frente a la prensa, hubiera sido bueno que dijera presencialmente que fue un error. Da cuenta de una liviandad en el tono, porque acusó delitos”.

“Veo que en el resto de gabinetes no hay una coherencia de unidad. No me atrevo a evaluar la gestión de la ministra después de un mes. Ellos creían que solo por el hecho de ganar todo el Congreso se iba a volcar con ellos”, prosiguió.

En ese contexto, Bellolio afirmó que “espero que a este gobierno le vaya bien. Varios han reconocido, con una humildad tardía, que no se las sabían todas”, añadiendo que “no tengo como explicar que nos trataran de miserables y ahora ellos están insistiendo con las palabras que nosotros ocupábamos para no aprobar un retiro. Es una reflexión de humildad que tienen que hacer“.

Convención Constitucional

Finalmente, la exautoridad de Gobierno abordó el rol de la derecha al interior de la Convención Constitucional, asegurando que “en la Convención (la derecha) ha sido excluida de las decisiones. Las Constituciones no pueden ser de izquierda o derecha y esta que están haciendo prohíbe a la derecha”.

“Ya teníamos experiencia previa que los conflictos no hay que resolverlos con violencia sino con democracia. Todavía creo que hay que cambiar la Constitución, pero no por cualquier cosa“, cerró Jaime Bellolio.