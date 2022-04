Un cadáver con múltiples heridas de bala fue encontrado en plena vía pública la noche del domingo en la comuna de Quinta Normal, específicamente en la intersección de Rivas Vicuña con Mapocho, en la región Metropolitana.

Según pudo constatar la fiscalía, el sujeto se encontraba envuelto en sábanas, sin documentación que permitiera su identificación. Por lo pronto, se presume que es un extranjero de entre 20 y 25 años de edad.

Felipe Olivari, fiscal de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana del Ministerio Público, entregó más detalles: “De forma preliminar, a simple vista mantiene cuatro impactos de bala. No mantenemos antecedentes que puedan permitir saber si estaba en situación de calle. Hasta el momento, no hay restos de los proyectiles (en el lugar ni alrededor). No obstante eso, hay cámaras de seguridad que nos podrían dar indicios”.

Por lo pronto, el Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros lideran las pesquisas del caso.