Durante esta mañana, el gremio de hortaliceros se reunió con el ministro de Agricultura, Estaban Valenzuela, con el objetivo de analizar el plan que busca frenar el alza de precios en los alimentos, el cual se ha generado entre otros factores por la importante sequía que afecta al país, así como la invasión de Rusia a Ucrania.

Es por esto, que en el Ciudadano ADN conversamos con tres representantes del gremio, Fidel Salinas, presidente del sindicato de agricultores del Valle El Palqui, en Monte Patria, Álvaro Gatica, vicepresidente de Agricultores del Ñuble y Cristián Muñoz, presidente de la asociación de horticultores y exportadores de Chile, Hortach, este último quien participó de la reunión con el titular de Agricultura.

¿Qué se habló en la reunión?

Al respecto, Muñoz detalló que dentro de las demandas planteadas al secretario de Estado está el “uso y comercialización de la turba en Chile, que está en riesgo porque se pretende legislar al respecto y se involucra este elemento que es fundamental para la producción de hortalizas”.

Además, se habló de la sequía, la cual “se arrastra por décadas” y que ha puesto a los hortaliceros y agricultores de Chile en alerta. “Hemos tenido dificultades tremendas con el agua, que es un problema dramático y se lo planteamos al ministro”.

“Se debe tecnificar el riego para poder aprovechar el agua de una manera más racional en las hortalizas (…) es ahí donde hay que poner el foco de los recursos para que llegue a los pequeños y medianos agricultores, porque la horticultura en Chile es un rubro muy atomizado”, agregó.

En esa línea, el presidente de la Hortach sostuvo: “Necesitamos adecuar la Ley de Riego a la realidad hortícola chilena, porque la gente come hortalizas para poder nutrirse y luego fruta y luego productos elaborados”.

“En ese sentido los horticultores seguimos produciendo y la producción hortícola está relativamente asegurada, a pensar que el tema del agua es cada vez más grave, pero con costos superiores, por tanto, no es de extrañar que tengamos aumento de precios de leve a moderados en las próximas semanas”, indicó.

La sequía, el gran problema

En base a lo anterior y previo a conocer detalles sobre la reunión con el ministro de Agricultura, Fidel Salinas detalló que en el norte de Chile, “el problema de la sequía viene hace mucho años afectando a los pequeños productores y también al costo de producir, el costo de la mano de obra, energético, de los insumo, todo ha subido, desde hace mucho tiempo”.

A esto, se suma que “los bancos no están ayudando, están cerrando las puertas a los pequeños productores y con eso se va agudizando el problema aún más. Hay empresas que están cerrando porque no tienen agua, va haber cesantía, eso se está viendo en la zona”.

“La gente está complicada, el ministro no debería ir solo a una visita, debería recorrer toda la zona con la gente, los agricultores, los dirigentes, andar en terreno (…) No puede ser que no haya un apoyo real a los agricultores desde el Estado”, añadió.

Asimismo, Salinas relató que “hay gente que perdió todo, (la sequía en el verano) mermó las producciones, mermó todo el trabajo. Es una catástrofe inmensa lo que está pasando aquí”.

“La pequeña agricultura está muriendo. Este es un problema de Estado y se tienen que hacer responsables, porque el Estado es responsable de este problema, por los tratados de libre comercio que no controlaron”, denunció.

El efecto Rusia-Ucrania

Por su parte, Álvaro Gatica en representación de los agricultores de la zona central, se sumó a las palabras de Fidel, pero advirtió que la guerra entre Rusia y Ucrania suma otra piedra en el zapato para los trabajadores de la tierra en el país.

“Esta guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho subir todos los alimentos y fertilizantes, algunos hasta cuatro veces”, sostuvo Gatica, quien agregó que este problema se puede apreciar principalmente en el trigo, del cual la nación ucraniana representa el 12% de la producción mundial.

“Lamentable no nos autoabastecemos de trigo. Tiene que haber una política de una seguridad alimentaria, y justamente lo que está pasando hoy en la guerra nos puede afectar y el día de mañana no vamos a tener los productos necesarios para alimentar a la población”, esgrimió.

Complementando a lo anterior, Gatica dijo: “El trigo lo importamos en más del 60%, entonces el asunto es complicado y los incentivos tampoco han estado por parte del Estado y tampoco por parte de los particulares. No hay ninguna planificación por parte del Estado, ni de ningún organismo”.

“Lamentablemente nuestra zona era una zona triguera, pero como los incentivos y los precios habían estado muy decaídos provocaron que la gente no sembrara y tenemos que importar”, cerró.