Infectólogo César Bustos: “Este virus no se va a ir, no podemos pensar que vamos a poder botar las mascarillas”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre las medidas que hay que tener en consideración respecto a las mascarillas y todo lo que eso conlleva, a raíz de los cambios en el Plan Paso a Paso, junto a César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes.

“Este virus no se va a ir y por lo tanto, no podemos pensar que vamos a poder botar las mascarillas a partir del 14 de abril y que ya no van a ser necesarias. Eso no es cierto. Tenemos que seguirlas conservando con responsabilidad, sabiendo que hay normas para usarlas y momentos para no usarla”, comenzó explicando el experto.

En línea con lo anterior, César Bustos añadió que “no cualquier tapaboca ni cubrebocas constituye una mascarilla que proteja a la persona o al ambiente”.

“Esto se ha dicho desde el comienzo y sin embargo parece mentira que tengamos que seguir a estas alturas hablando de lo mismo, pero no cualquier género de tela sirve como protección. Las mascarillas son mascarillas y las ideales son las quirúrgicas. Las que uno usa y después de un día, se desechan y se cambian”, expresó el médico.

Otros implementos para resguardar la salud en pandemia

La vida pandémica ha instalado en gran parte de la población la costumbre de utilizar alcohol gel para desinfectar las manos. Para Bustos, el uso de este tipo de elementos es importante, pero hay que tener ciertas precauciones para cuidar la piel.

“Es bueno que la ciudadanía sepa que todos estos productos que se aplican sobre la piel de alcohol muy concentrado, también tienen un efecto dañino. No es así nomás que cualquier cosa que tenga alcohol sobre el 70% ya me sirve porque es higienizante”, señaló.

La tripleta para combatir el covid-19

Por otra parte, el infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes expuso tres puntos relevantes para que las personas tengan en consideración.

“Si uno no está vacunado completo, no está vacunado. Todavía hay gente que tiene solamente dos dosis de CoronaVac o Sinovac. Eso a estas alturas es prácticamente no haber estado inmunizado. En este momento estamos luchando por inmunizar con la segunda dosis de refuerzo”, explicó en primer lugar.

Acto seguido, Bustos mencionó que no hay que banalizar los síntomas del covid. “El covid se puede presentar como le da la gana. Desde un pequeño moquillo por la nariz, un pequeño resfrío, un dolor de cabeza. Las personas se conocen, pero también suele justificarse. En el momento que hay un síntoma fuera lo habitual, uno debiese hacer una prueba diagnóstica, ya sea un antígeno o un PCR”, dijo.

En tercer lugar, el infectólogo apeló al sentido común. “Da pena recibir en la consulta gente que te tose en la cara y uno le pregunta si se han hecho una prueba de covid y dicen que no. Da mucha pena darse cuenta de que todavía llegan personas ingresadas con ni una sola dosis de vacunas, que no quieren oír hablar de mascarillas, entonces eso es un tema que ya trasciende al sentido común”, reflexionó.

“Personalmente creo que este es el mejor momento para intentar flexibilizar las medidas. ¿Y por qué digo ‘intentar’? porque el número de ingresos en UCIS es sosteniblemente bajo con el paso de las semanas y segundo, ha caído en picada el número de tests positivos. Eso te dice que si no lo intentamos ahora, ¿cuándo lo vamos a intentar?”, expresó.