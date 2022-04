La ministra en visita Romy Rutherford, encargada de la investigación por el caso llamado “Fraude en el Ejército”, dictó el martes la orden de arresto y prohibición de salir del país del excomandante en jefe del Ejército, el general (r) Ricardo Martínez. Todo, por los viajes que habría realizado en 2011, 2012 y 2016, que constituirían fraude al Fisco, por un monto total de $44.871.911. La acción significó el traslado de la exmáxima autoridad militar al Batallón de Policía Militar, en Peñalolén. A ello se sumó el embargo por los bienes de Martínez por un total de $50 millones.

Sobre estas últimas decisiones conversó Juan Carlos Manríquez, abogado de Martínez, con ADN Hoy la mañana de este jueves, quien se mostró optimista de entrada: “Creemos que hemos tenido un avance significativo por distintas razones: primero, ya tenemos noticias de cuáles eran las conjeturas que el tribunal tenía y todos los trascendidos grandilocuentes que existían grandes desvíos de dineros, aplicación de gastos reservados, desvíos de la inteligencia, han quedado completamente desnudos porque carecen de todo fundamento”.

Según señaló el jurista, de las 300 páginas de la causa “solo cinco son respecto a la situación directa y pertinente del general Martínez, el resto es un resumen de toda la causa y de declaraciones de otras personas que dicen relación con otras conductas y otras épocas. Desde el punto de vista técnico, esto se llama impertinencia e incongruencia procesal”.

Ante este alejamiento del fondo de la investigación (mal uso de gastos reservados), y “con antecedentes tan vagos y menores, el tribunal debió haberle dado la libertad. No lo hizo y nosotros apelamos. La Corte Marcial tendrá que pronunciarse si concede o no la libertad bajo fianza. Con eso podríamos ir avanzando hacia el fondo de la causa”, precisó Manríquez.

Este jueves comenzarán las diligencias defensivas de Manríquez y Martínez. Si el fondo de la investigación (en palabras del abogado) no van a lugar en relación a su defendido, el segundo punto es el del patrimonio. Pero aclara el representante del excomandante en jefe del Ejército: “tenemos esos antecedentes: los entregamos, primero, al Tribunal y si son de interés público, luego los damos a conocer. No es ilícito. Está periciado por órganos de investigación y peritos privados. En este caso, y espero no morderme la lengua, no vamos a hallar una hipótesis de ocultamiento o simulación de dinero público para enriquecerse. Porque incluso ese desliz del lavado de activos es muy útil para destruir la presunción de inocencia de las personas y producir efectos reputacionales”.

Con todo, hay una jerarquía, un funcionamiento dentro de la institución canstrense, “que provoca un efecto técnico muy relevante, y es que personas que se han formado por 14 años en un régimen jerárquico, obediente y verticalizado, no ponen en duda las reglamentaciones que entregan los superiores y esos ‘catresismos’ de la sección fletes y viajes, que es un viático. Es sin consciencia de licitud. En consecuencia, en los fraudes y en la ‘máquina de defraudar’, el único elemento que depende del imputado es el engaño. Si usted no elaboró el engaño o no se sumió de manera consciente, entonces nunca cometió fraude”.

“Creo que el general Martínez está afectado injustamente: por ejemplo, fue citado cinco días antes del cambio de mando, pudiendo haberlo sido dos años antes. En mayo del 2020 y octubre del 2021 sendas notas de prensa decían que lo iban a citar, pero nunca lo hicieron. Lo citan para la cuenta pública (del Ejército), y ahí decide renunciar. Yo creo que está perjudicado. El esfuerzo intelectual por construir un delito donde no lo hay es grande, encomiable, pero también la opinión pública tiene derecho a saber que no porque se plantee una tesis investigativa, acusatoria, que en una primera etapa funciona el tribunal como fiscal instructor, eso es cierto”, concluyó.