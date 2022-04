Durante la mañana de este lunes, el excandidato presidencial, José Antonio Kast, reapareció en público, luego de su derrota en segunda vuelta en contra del ahora Presidente Gabriel Boric y se dirigió a La Moneda a entregar una carta, con el fin de que el Ejecutivo respalde la propiedad de los fondos de pensión.

El exdiputado, no llegó solo a la casa de Gobierno, ya que fue acompañado por la bancada del Partido Republicano, conglomerado del cual fue fundador y presidente.

En la carta, los republicanos postulan que buscarán presentar un proyecto de reforma constitucional que tenga como fin resguardar la “propiedad, resguardo y correcta administración de los fondos de pensiones que pertenecen a millones de chilenos”.

“Hemos escuchado y leído declaraciones muy desafortunadas de dirigentes de izquierda y de funcionarios de su Gobierno, que han buscado relativizar la propiedad de esos fondos o que derechamente amenazan su continuidad“, manifestaron en la misiva.

Dichos que “refuerzan esta ambigüedad”

En esa línea, los integrantes del Partido Republicano criticaron la postura del Presidente Boric respecto a los fondos de pensiones, expresando que “refuerzan esta ambigüedad, al señalar que cambiará la administración de los fondos y que su gobierno quiere crear con los ahorros de los trabajadores un nuevo sistema de seguridad social”.

Tras la entrega de la carta, José Antonio Kast, por medio de un punto de prensa sostuvo que el texto entregado al Gobierno, “representando a la mayoría de los ciudadanos, le pide al Presidente de la República que de un señal clara y que termine con las ambigüedades y que diga que en el tema de los fondos previsionales estos no se van a expropiar, no se van a utilizar para pagar deuda pública, no va ocurrir lo mismo que en Argentina”.

Es más, en esa línea y apuntando a la primera visita del Presidente Boric a Argentina, Kast sostuvo que “él hoy día podrá ver los nefastos efectos que ha tenido el gobierno populista que se ha apropiado de recursos de los argentinos, no queremos eso para Chile”.

“Cómo se soluciona esa incertidumbre, con un mensaje claro del Presidente de la República, diciendo que va a terminar esta incertidumbre, enviado por ejemplo una reforma constitucional, que señale que los fondos previsionales de los chilenos no son expropiables y que no van a gravar con nuevos impuestos a los chilenos, esas nos las señales que esperamos del Presidente Boric”, cerró Kast.