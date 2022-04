Los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira, anunciaron que concurrirán al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para presentar una denuncia en contra del canal La Red, luego que este domingo emitieran una entrevista al vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Juan Pichún, en circunstancias que dicha organización se ha adjudicado una serie de atentados terroristas en la macrozona sur.

Al respecto, ambos parlamentarios calificaron la entrevista como una “apología a la violencia”, considerando además que este domingo, tras el atentado incendiario en la comuna de Contulmo, la CAM advirtió que no dialogará con el actual Gobierno y que, por el contrario, continuarán con el camino de la lucha armada en la zona.

“Es completamente inaceptable que un medio de comunicación haga apología a la violencia entrevistando a una organización terrorista que por décadas se ha dedicado a cometer actos de violencia en la Macrozona Sur, reivindicando la lucha armada como un método de acción política”, señalaron los diputados Fuenzalida y Moreira, agregando que “La Red está fomentando abiertamente la violencia y los discursos de odio al invitar a un representante de un grupo terrorista, afectando gravemente nuestra democracia y la paz social”.

Falta de pluralismo

Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas anunciaron que denunciarán a dicho canal ante el CNTV, de manera que el organismo estatal “pueda confirmar la gravedad de esta entrevista, donde se ve afectada directamente la dignidad de los chilenos que han sido víctimas de los ataques terroristas perpetrados por la CAM, y donde además existió una falta de pluralismo al no haber ninguna voz que pudiera contrarrestar las aberrantes declaraciones del vocero”.

“No podemos permitir que terroristas acudan libremente a un canal de televisión para justificar la lucha armada y la violencia como un método válido para conseguir sus objetivos, sin que nadie lo pueda contrastar. Lamentablemente, no es primera vez que ocurre un hecho similar y, por lo mismo, sentimos la obligación de acudir al CNTV para que se levanten todos los cargos en contra de La Red. No podemos tolerar que se siga haciendo apología a la violencia, que tanto daño le hace a nuestro país”, concluyeron los diputados Fuenzalida y Moreira.