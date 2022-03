Senador Flores presiona al Gobierno: “Si no envía con prontitud apoyos económicos para Pymes, voy a aprobar el quinto retiro”

Este jueves, el senador de la DC, Iván Flores, reiteró su llamado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para que entregue propuestas concretas de apoyo económico a las personas y Pymes que necesitan un “salvataje” de urgencia, ya que si esto no ocurre, él estará por apoyar el quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario sostuvo: “Si el Gobierno no envía con prontitud, propuestas de apoyos económicos para aquellas Pymes que perdieron su actividad económica o que necesiten un salvataje de urgencia o familias que no han podido recuperar el empleo, yo voy a aprobar el quinto retiro”, sostuvo el senador Flores.

“Hay gente que está desesperada. Para quienes estamos recorriendo las regiones, entonces vamos a apoyar el quinto retiro”, reiteró el legislador.

Hoy los medios volvieron a consultarme por el #quintoretiro Lo reitero, una vez más, si no hay ayudas para todos los que las necesitan, votaré a favor!! pic.twitter.com/k9vkSVf1Oq — Iván Flores García (@ifloressenador) March 30, 2022

“Todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas”

Pero este no es el primer llamado de este tipo que realiza Iván Flores, ya que el pasado 16 de marzo, también por medio de un video, manifestó: “Desde que aprobamos la primera modificación constitucional para el primer retiro del 10%, lo mismo en el segundo, lo mismo en el tercero, cuando el Gobierno era extremadamente lento e ineficiente en otorgar ayudas económicas a los MiPymes y a las familias que lo estaban pasando mal”.

“Hoy día, todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas y claras a los miles de micro y pequeños empresarios que están con serias dificultades, o aquellos que perdieron su pequeño negocio, su pequeño taller y que no tienen ayudas económicas para volver a recuperarse, o aquellas familias que han perdido el empleo”, añadió.

En esa misma línea, Flores esgrimió: “Mientras eso no ocurra, yo estoy disponible no solamente para debatir, sino para aprobar el quinto retiro. Las ayudas económicas son necesarias y si el Gobierno no las dice, vamos a aprobar el quinto retiro“, concluyó.