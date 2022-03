Durante la tarde de este jueves 31 de marzo se dio a conocer la querella por homicidio frustrado por parte de tres funcionarios de Carabineros, luego de sufrir ataques en la pasada marcha de la Confech.

El pasado viernes 25 de marzo se llevó a cabo la manifestación de la Confederación de Estudiantes de Chile en demanda por mejoras en la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

Bajo ese contexto se registraron diversos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Uno de los casos que se reportó fue el de un funcionario que controlaba el tránsito y fue atacado por una turba de encapuchados.

Según declaró el carabinero, se vio amenazado en su integridad física, por lo que disparó haciendo uso de su arma de fuego institucional.

El proyectil impactó a un joven de 19 años hiriéndolo y generando varias reacciones polémicas en torno a lo sucedido. El procedimiento adoptado por el policial fue calificado como un hecho de “extrema gravedad” por la ministra del Interior, Izkia Siches.

Sin embargo, hubo un cambio de perspectiva al conocerse que el herido no era un estudiante y no tenía relación directa con las demandas de la marcha Confech.

Durante el proceso de investigación, el uniformado había quedado privado de libertad, pero quedó en libertad el pasado sábado 26 de marzo. Se estableció que “disparando al suelo” su acción fue en legítima defensa.

Homicidio frustrado en la marcha

El carabinero involucrado es Leandro Quezada, quien junto a otros dos compañeros resultaron con lesiones que notificaron posteriormente.

De manera conjunta, los tres decidieron interponer una acción legal por el ataque sufrido. Se apunta principalmente a la intencionalidad de la turba que los agredió. Los otros dos uniformados son Carmen Figueroa y Patricio Gómez.

La querella por homicidio frustrado presentada por los Carabineros va en contra de “todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autor, cómplice o encubridor“.

Según se especifica, se trata del “delito de homicidio a Carabineros en el ejercicio de sus funciones, ilícito previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 7 del Código Penal, en grado de ejecución frustrado”.

Con los antecedentes del hecho expuestos en el recurso judicial se expuso que un grupo de aproximadamente 80 personas vestidos de escolares “comenzaron en forma sorpresiva a lanzar piedras” en contra del trío policial.

“Comenzamos a correr hacia el oriente uno 100 metros aproximadamente, hasta llegar a calle Lira, en donde me dieron alcance, lanzándome contra la pared y recibiendo golpes con objetos contundente”.

“Yo solo trataba de protegerme, cubriendo mi cara y cuerpo. En esos mismos instantes de agresión en contra de mi persona, es que me percato que el carabinero Quezada Castro se encontraba en el suelo y estaba también siendo agredido por varios individuos vestidos de uniforme”, señaló Gómez.

Versión oficial de Quezada

“Estos sujetos comenzaron a rodearnos, y me percato de que mi Sargento Gómez quedo atrás, por lo que me di vuelta para buscarlo y un sujeto encapuchado me pegó un golpe de puño, al parecer con una manopla en mi cabeza”.

“Caí al suelo inmediatamente y comencé a cubrirme la cabeza con ambos brazos ya que varios encapuchados se acercaron para propinar golpes de todo tipo. Cuando logré ponerme de pie veo de entre 10 a 15 personas a mi alrededor, quienes me continuaban pegando”, detalló Leandro.

Respecto a su defensa, indicó que en momentos previos se había quitado el bastón retráctil, “por lo que ante el miedo de mi integridad física, es que desenfundé mi arma de Servicio Revolver, y efectué un solo disparo al suelo”.

Por otra parte, la querella de estos Carabineros en conjunto por homicidio frustrado apunta contra un responsable en calidad de autor. Se trata de Joel Aaron Fritz Anento.

Además de la investigación correspondiente con interrogatorios a protagonistas y testigos, se apela a oficiar al Hospital de Carabineros “a fin de que informe el carácter de las lesiones de la víctima”.