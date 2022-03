Aún seguían las llamas encendidas en algunos puntos de la región Metropolitana tras una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente este martes 29 de marzo, cuando la delegada presidencial Constanza Martínez dio cuenta de la jornada en conversación con ADN Hoy durante la mañana del miércoles: “La cantidad de hechos y detenidos se redujo a la mitad”.

En concreto, “desde la delegación presidencial presentamos ya dos querellas: una por la quema de los buses en el sector de Peñalolén, porque nuestra labor es el normal funcionamiento de la ciudad; y también una querella por amenaza de masacre en el colegio en Quinta Normal. Y el ministerio del Interior se va a querellar por el ataque que sufrió la municipalidad de San Bernardo y otra por el ataque al departamento”.

Si bien Martínez hizo la distinción entre las conmemoraciones y los hechos delictuales, acotó que sobre los segundos, “la mayoría de los hechos y desórdenes se produjo en la periferia. Hay un par que nos produjo mayor preocupación, pero sin duda evaluaremos acciones concretas a raíz de estas situaciones”.

Uno de los más mediáticos, sin duda, fue el ataque que sufrió un residente en un departamento en Santiago Centro. Sobre esto, Carabineros no informó de detenciones al respecto. “Pero hay que esperar los peritajes de los registros de cámaras, que hoy son más simples, pero trabajaremos en coordinación con Carabineros y la Fiscalía para dar con los responsables”, precisó la delegada presidencial.

Ataque a carabinero durante marcha de la Confech

La semana pasada, durante la convocatoria a marchar por parte de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), una turba golpeó a un carabinero, quien se defendió haciendo uso de su arma de fuego. Esto último fue abordado por la delegada Martínez en su cuenta en Twitter: “Lo ocurrido en la marcha es gravísimo. El subsecretario del interior ya solicitó un sumario interno y fiscalía iniciará investigación. Equipos de gobierno se encuentran monitoreando el estado de salud del joven. Mantener el orden público debe ser con apego irrestricto a los DDHH”.

“El tweet lo sigo sosteniendo”, señaló en ADN la delegada, y agregó: “El hecho es gravísimo, no solo por el actuar del carabinero, sino como responsabilidad como Estado: la proporcionalidad del uso de la fuerza debe revisarse inmediatamente. Lo que dice el tweet es iniciar investigación sumaria y establecer en la Fiscalía el uso de arma de fuego. Eso no quiere decir que no condene el ataque a carabinero, pero es el Estado quien debe establecer el uso de la fuerza”.

De alguna forma, el hecho mismo puede extrapolarse, por ejemplo, a los viernes en Plaza Baquedano, donde las manifestaciones han sido incesantes.

Sobre esto, Martínez aseguró que es “una situación preocupante en la ciudadanía, que ha ido perdiendo espacios públicos para tener una vida tranquila y segura”.

“En conjunto con la subsecretaría de Interior vamos a realizar un trabajo que va por dos caminos: uno, establecer una mesa intersectorial en la que se considera al ministerio de Vivienda, y los de Deportes y Cultura, para pensar nuestro rol como Estado, no solo desde las policías, sino para recuperar esos espacios; y también el trabajo que realizará el ministro Grau, de reactivación económica de lugar, para que tanto los locatarios como las personas que necesitan esos servicios, tengan un apoyo de reactivación y acompañamiento”, señaló.