Presidenta de RD y críticas de Jadue: “Me quedo con lo que ha señalado el presidente del PC. Creo que esa es la voz oficial del partido”

Duras críticas ha lanzado el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) contra el Gobierno, específicamente contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmando que este fue encargado por el expresidente Piñera “para resguardar la política neoliberal“.

Desde el Partido Comunista, en tanto, tomaron distancia de sus dichos, y durante esta jornada, la presidenta de Revolución Democrática, Margarita Portuguez, sostuvo que las palabras del alcalde “no coincide con la voz oficial del partido”.

En conversación con ADN Hoy, la presidenta de RD indicó que “me quedo con lo que ha señalado el presidente del PC en los comités políticos. Creo que esa es la voz oficial del Partido Comunista, en las cuales ha llamado a trabajar en la unidad”.

“El alcalde Jadue tendrá su opinión, él siempre la ha manifestado libremente, pero no que no coincide en algunos momentos con la voz más oficial, que es donde yo me relaciono con el Partido Comunista a través de su presidente”, prosiguió.

En esa misma línea, Margarita Portuguez se refirió a las “fisuras” entre los partidos políticos tras las primeras semanas de Gobierno. “Es un ejercicio importante para nosotros en avanzar en trabajar con una coalición que sin duda tenemos diferencias y distancias respecto a ciertas prácticas que hemos criticado en este proceso, por lo tanto también creemos que tenemos que instalar ciertos estándares en la política, en la acción partidaria”, manifestó.

“Si hay en esos partidos la voluntad de que así sea, nosotros seguiremos conversando con ellos, porque ahora lo que importa es el cumplimiento del programa”, agregó.

Diez años de Revolución Democrática

Este fin de semana, Revolución Democrática, partido de Gobierno, celebró 10 años desde su fundación en el año 2012.

La presidente del partido, Margarita Portuguez, explicó que “han sido 10 años vertiginosos. De movimiento pasamos a ser un partido, y ahora en una instalación de Gobierno. Tomamos con humildad y bastante responsabilidad este desafío”.

“Nosotros como Revolución Democrática estamos en un proceso de horizonte y discusión política, que coincide con estos 10 años, ya que ahora nuestra posición es diferente. Ya no estamos disputando el poder, estamos en el Gobierno”, cerró.