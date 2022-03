Ministra Vallejo y caso de carabinero que disparó a manifestante: “Nosotros no adelantamos ningún tipo de juicio”

Este lunes, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo realizó una vocería en el Palacio de La Moneda, instancia en donde se refirió a varios temas de seguridad nacional, incluyendo el Día del Joven Combatiente y el caso del carabinero que disparó a un manifestante el pasado viernes.

Respecto a este último punto, la vocera de Gobierno detalló que “los nuevos antecedentes que hemos podido ver en redes sociales y la prensa, están en el poder de la Justicia”, haciendo referencia al video publicado por el diputado Jorge Alessandri (UDI), registro que evidencia una agresión al efectivo policial, el cual hizo uso de su arma de servicio, durante un manifestación el pasado viernes en el centro de Santiago.

“Hay una investigación en curso que es importante dejar que se desarrolle para determinar si el actuar del policía fue desproporcionado o no, pero el hecho como lo dijimos en su momento, es grave. Nosotros no queremos heridos, ni heridos de bala, ni civiles, ni policías heridos, por lo tanto, no le podemos quitar la gravedad al hecho”, agregó.

En esa línea, Vallejo llamó a “cuidar cómo usamos las redes sociales respecto a esto, para no adelantar juicios que pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información”.

“Como Gobierno no podemos menos que lamentar que tengamos o terminemos una jornada con personas heridas y en ese sentido, no queremos más violencia”, indicó la ministra.

Al ser consultada si desde el Gobierno han hecho alguna mea culpa tras las declaraciones emitidas el pasado viernes, en donde incluso anunciaron una querella en contra del carabinero, Camila Vallejo fue tajante y dijo: “Nosotros no adelantamos ningún tipo de juicio al respecto”.

Preparaciones para el Día del Joven Combatiente

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, en el punto de prensa, se refirió a la conmemoración del Día del Joven Combatiente, a realizarse este martes 29 de marzo, y si bien no adelantó el plan de seguridad a desarrollarse, por motivos de inteligencia, Vallejo sostuvo que se está trabajando en un plan coordinado con las policías y el subsecretario del Interior.

Asimismo, la secretaría de Estado sostuvo que la conmemoración del Día del Joven Combatiente es un día de “memoria histórica” y espera que “sea una jornada tranquila”.

Al respecto, y posterior a la vocería de Camila Vallejo, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, señaló que se está realizando un trabajo coordinado con distintas instituciones para que se respeten los protocolos de Carabineros y además indicó que habrá cámaras de vigilancia las 48 horas, para hacer seguimiento a todas las cosas que puedan ocurrir este martes.

“Lo que se ha trabajado es básicamente un trabajo coordinado, que tenga respeto a los protocolos que se han ido actualizando y que también resguarde en general el normal comportamiento de ese día, pero ha sido un trabajo muy coordinado y que ha tenido reuniones incluso el día de hoy y probablemente el día de mañana durante todo el día”, agregó.

Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recibió esta mañana en La Moneda a los generales de Carabineros, Marcelo Araya y Enrique Monrás, para coordinar el trabajo que realizaran los casi 3 mil carabineros destinados a resguardar el orden público, y que serán los encargados de reforzarán los puntos de control y prevención en los denominados “puntos críticos”: Avenida Grecia en Peñalolén, Villa Francia en Estación Central y La Pincoya en Huechuraba.