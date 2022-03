Una preocupante situación viven los apoderados del Colegio de Cultura y Difusión Artística, en la comuna de La unión, región de Los Ríos: se trata de la recontratación de un profesor de Educación Física que fue condenado en 2019 por abusos sexual.

Según un artículo el diario El Ranco en diciembre de 2019, el profesor condenado cometió actos de connotación sexual en contra de una mujer entre los años 2014 y 2017. Por dicho delito fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, el que, dados los requisitos, fue sustituido por la pena de tres años y un día de libertad vigilada.

El hecho, en esa oportunidad, significó que los estudiantes se tomaran el establecimiento. Ahora, en marzo, las medidas no han sido tan drásticas, pero la información ya comenzó a circular entre los apoderados del colegio.

“Como madre y apoderada del Colegio La Cultura, me siento en la necesidad de pedir ayuda, que esto se haga público porque tengo miedo de lo que les pueda pasar a mis hijos, a los hijos de mis conocidos apoderados, porque el Colegio La Cultura volvió a contratar a un profesor de educación física que entre el 2018 y 2019 fue acusado de abuso sexual. Necesitamos que nos den una solución pronta, que los saquen, que no nos haga actividades de educación física a nuestros hijos. No corresponde. ¿En qué cabeza cabe que un abusador eduque a niños de primer ciclo? Son niños que a veces no se pueden ni expresar”, dijo a ADN una apoderada que prefirió mantener su identidad en reserva.

De acuerdo al reportaje publicado en el medio local antes mencionado, existió una complicidad en la dirección del establecimiento. Una alumna, entrevistada en esa época, denunció: “Los problemas con los profesores es de bastante tiempo, trataron de ocultar la condena de un profesor por violación hacia una funcionaria del establecimiento; los directivos y profesores trataron de ocultar los hechos a través de licencias medicas, que tenia problemas de salud, etc. Daban distintas razones de por qué el profesor condenado no venia hacer clases. Llegamos al punto de cansarnos de tanta injusticia y mentiras de parte del colegio”.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Colegio ni la municipalidad de La Unión (sostenedor del establecimiento) se habían referido a los hechos.