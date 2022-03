Monsalve tras fin de estado de excepción en macrozona sur: “No implica que el Gobierno no tenga una preocupación”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, monitoreó este sábado el fin del estado de excepción en la macrozona sur. También detalló las estrategias que se aplicarán en los próximos días.

En su visita a La Araucanía, la autoridad de Gobierno explicó que “el Presidente Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este estado de excepción“.

Sin embargo, Monsalve puntualizó sobre el término del estado de excepción que “eso no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile”.

Medidas para fortalecer a las policías

Este sábado, Monsalve se reunió con las autoridades policiales de la zona. “Ese trabajo de seguridad lo hemos venido trabajando con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile”, remarcó.

Y añadió que “se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir esta labor tan importante en una democracia”.

Asimismo, comentó que “claramente hemos buscado fortalecer la dotación de personas, fortalecer las capacidades operativas en materia de equipamiento y también esto implica disponer de estrategias policiales que permitan cumplir con la tarea de garantizar la seguridad en la Región del Biobío y en la Región de La Araucanía”.