La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a los dichos de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien realizó una polémica crítica al sistema judicial y aludió a diferencias de criterios por clase social.

En el marco de una actividad de Icare, el pasado jueves, la jefa de gabinete sostuvo que “si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada“.

Al respecto, Vivanco afirmó no compartir los dichos de la ministra. En cambio, la instó a hacer “un examen un poco más detenido” al momento de valorar la labor del Poder Judicial.

“Los jueces vienen de distintos estratos sociales”

En entrevista con Meganoticias Prime, la vocera de la Corte Suprema comentó las palabras de Siches y señaló que “esa visión yo no la comparto, porque desde adentro me consta que no es así”.

“Los jueces además vienen de distintos estratos sociales, no son elegidos de castas o de grupos privilegiados, sino por el contrario, muchos jueces son personas de mucho esfuerzo. En consecuencia no llevan impreso en su corazón ni en su forma de juzgar ningún tipo de clasismo ni cosas por el estilo”, agregó Vivanco.

Sin embargo, la representante del máximo tribunal reconoció que “lo que sí puede suceder es que la falta de recursos hace que las personas se vean con malas defensas o con más dificultad para ser defendidas, tema que nosotros debemos implementar como sociedad”.

En esa línea, expuso que “no comparto la idea de que el mundo se divide entre rubios, morenos, bajos, altos, y cosas por el estilo. Y el Poder Judicial tampoco está por esa teoría, y nos gustaría que se haga un examen un poco más detenido”.