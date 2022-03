René Alinco tras cónclave oficialista: “No vamos a transar con el quinto retiro y tampoco con el subsidio al pan”

Durante esta jornada se llevó a cabo el primer encuentro entre los ministros de Estado y parlamentarios oficialistas, con el fin de buscar una mayor coordinación en materia legislativa.

El diputado independiente, René Alinco, fue parte de los diputados que concurrió hasta Cerro Castillo para este cónclave. Sin embargo, tras su salida de la cita, el parlamentario indicó que “no me voy desilusionado, pero tampoco conforme”. “Hubo algunos diputados que plantearon el tema del quinto retiro con algunas vueltas, no con las mismas convicciones que antes”, señaló.

“Parece que vamos a tener que apretar más los tornillos. Parlamentarios que hicieron sus campañas con el quinto retiro, hoy están desdibujando la idea buscando otra fórmula“, agregó Alinco.

En la misma línea, el diputado fue tajante al asegurar que no transarán con el proyecto de quinto retiro ni con la iniciativa que busca un subsidio al pan. “Parte de nuestra bancada, Independientes y PPD, no vamos a transar con el quinto retiro y tampoco con el subsidio al pan. Si algún parlamentario nos acusa de populista o individualista, como lo manifestaron dentro, están profundamente equivocados”, expresó.

A pesar de esto, René Alinco no pierde la esperanza de que el proyecto de un nuevo retiro de los fondos de pensiones sea respaldado por el Presidente Gabriel Boric. “Estoy esperando las palabras del Presidente, en una de esas nos sorprende y apoya el quinto retiro“, sostuvo.