Madre de joven indultado por Presidente Boric: “Se pudo haber solucionado antes, nunca lo hizo el Gobierno anterior”

Este viernes, se anunció que el Presidente Gabriel Boric entregó su primer indulto humanitario a Byron Soto, hombre de 22 años condenado a 10 años y que accedió al beneficio tras padecer un cáncer terminal, situación que la madre del joven, Laura Rojas agradeció al Jefe de Estado asegurando que en la cárcel el trato “fue cruel, indigno e inhumano”.

En conversación Río en Línea, Rojas sostuvo estar “agradecida de Dios y del Presidente Gabriel Boric. La situación lo amerita, porque desde el día uno venía diciendo que mi hijo está con un cáncer y no había sido tomada en cuenta (…) Estamos bien, pero esto pudo haberse solucionado antes, nunca lo hizo el Gobierno anterior”.

En esa línea, la madre del joven beneficiario del indulto acusó “muchas trabas” desde que se hizo la petición al sistema judicial, manifestando que “poder visitar a mi hijo era un problema, no había manera de que Gendarmería me autorizara y tuve que demandarlos para que me dejaran verlo”.

“En el Hospital Base de Valdivia él había tenido progresos, se había levantado y había podido caminar, pero lo poco que avanzó lo retrocedió Gendarmería. Ha tenido epilepsias y convulsiones”, agregó.

Igualmente, y en base a lo anterior, Laura Rojas afirmó que dentro del Complejo Penitenciario Llancahue – en el que residía su hijo- hubo una “pésima atención, el trato fue cruel, indigno e inhumano. Ese lugar es horrendo, es el infierno mismo”.

“Hay una discriminación tremenda hacia una persona privada de libertad, que pierde todos sus derechos. Lo digo porque he batallado y he visto todas las caras de la moneda. Yo puedo decir que en Chile la justicia hay que pelearla con uñas y dientes y tocar muchas puertas, porque o si no, no vas a conseguir nada”, cerró.