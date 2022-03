La fuga del país de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, con destino a Amsterdam, en los Países Bajos, podría tener implicancias sociales. Al menos así lo plantea Rolando Lorca Silva, uno de los abogados querellantes del proceso que participó activamente durante toda la primera etapa de la investigación.

En conversación con ADN Hoy, el jurista vinculó lo sucedido en las últimas horas con la exautoridad municipal y el estallido social.

“Estamos frente a un intento de materializar impunidad, lo está haciendo una persona condenada por un delito. En ese esfuerzo que hizo ella está comprometiendo a todo el sistema judicial en el país. Y está relevando y colocando en la superficie uno de los factores que incidieron en el estallido social: que hay justicia para otros y para el resto de los ciudadanos. En ese contexto, hay que investigarlo todo. De ser cierto, sería lamentable que tres minutos antes que ella haya salido volando del país efectivamente se haya firmado la sentencia y que la sospecha en la premisa de su pregunta se materializaría, lo que sería terrible”, desarrolló el abogado.

La mención surge a propósito de un reportaje que constató que Rojo habría abordado el avión solo tres minutos después de que la Corte rechazara el recurso de nulidad presentado por su defensa y confirmara la condena de cárcel.

Opción de arraigo nacional

Lorca participó del juicio en 2018. En algún momento él, junto a Eduardo Parraguez y Doris Navarro (dos exconcejales de Antofagasta), solicitaron un juicio abreviado. Pero esta solicitud no fue aceptada. Pese a ello, y aunque la Corte estimó que la fuga del país no era una opción, el abogado identifica un espacio que permitió esta situación: “En julio de 2020, la primera audiencia que se celebró fue la preparación de juicio oral y allí los intervinientes tenían la facultad que les da el artículo 155 del Código Penal de solicitar una medida cautelar de arraigo nacional y no se hizo”.

“No voy a apuntar mi dedo a la fiscalía porque hicieron un trabajo impecable en todo el proceso, fundamentalmente por la valentía. Porque acá hubo muchas presiones para no investigar más, que yo viví y Eduardo Parraguez también. La presión que sufrí fue un hackeo de un correo electrónico donde pedíamos la posibilidad de un procedimiento abreviado, que fue publicado en redes sociales. Lamentablemente no pude evitarlo. Lo sufrí. Además de conversaciones, porque iban a mi oficina a hablar conmigo. No apuntaré mi dedo acusaron a la Fiscalía porque el trabajo que hicieron fue relevante, porque lo importante es que una denuncia de un ciudadano común como Parraguez llegó al final, donde se demostró el delito”, añadió lorca.

Con todo, a su juicio esto es “una vergüenza: tenemos una delincuente que se fue del país tratando de evitar que la justicia cumpla con su designio. El Estado de Chile está haciendo los esfuerzo para efectos de lograr que ella sea capturada y devuelta a Chile. Confío en las policías para lograr eso. Es extremadamente relevante que la sensación de impunidad instalada en el país sea terminada. Es una tarea de Estado. No debiera comprometer al Ministerio Público o los juzgados de garantía, sino del Estado, porque no puede ser que una persona condenada rehúya de la justicia”.