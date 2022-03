Durante la mañana de este jueves, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, participó de forma telemática -debido a su cuarentena por covid-19- en el foro Agenda Política 2022 de Icare, instancia en donde criticó al sistema judicial, acusándolo de segregación.

En medio de su intervención, la secretaria de Estado se refirió al retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los denominados “presos del estallido social”.

“¿Por qué pueden haber beneficios carcelarios para toda la población que están regidos y reglamentados, pero en algunos casos no?”, manifestó.

“Yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillé a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad”, agregó la titular del Interior.

En esa línea, Siches complementó: “Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias y eso nos hace mal como país. Nos divide, nos segrega y da la sensación de que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y que no la reconozco como tal”.

“En el fondo, realmente necesitamos buscar soluciones políticas para lo que ocurre en el sur, sino esto va a seguir creciendo”, puntualizó.

Ministra Siches: “No poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu”

Pero el sistema judicial no fue el único tema abordado por la ministra Siches, puesto que durante su participación en Icare, mencionó los “gestos” que ha realizado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el marco del conflicto en la región de La Araucanía, en donde la expresidenta del Colegio Médico recalcó la necesidad de avanzar hacia “un nuevo trato”.

“Tenemos una propuesta entorno al entendimiento y el buen vivir, ese es un desafío que sé que algunos ministros en el pasado, entre ellos Alfredo Moreno, quien tuvo una relación muy directa con distintos sectores empresariales que participan en el territorio de conflicto”, precisó.

“Ahí desde nuestra perspectiva necesitamos avanzar hacia un nuevo trato con nuestros pueblos originarios (…) Y eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa”, cerró.