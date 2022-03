Durante la tarde de este jueves, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, se refirió a las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien criticó el sistema judicial nacional, poniendo como ejemplo una situación ficticia en Las Condes, en comparación a otras localidades de Chile, como La Pintana y La Araucanía.

“Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido, y si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad”, afirmó la secretaria de Estado en el foro Agenda Política 2022 de Icare, realizado la mañana de este jueves.

Dichos que buscan distraer la atención de las acciones del Gobierno

Tras los dichos de Siches, la alcaldesa de Las Condes señaló: “Las declaraciones de la ministra del Interior en nada ayudan a mejorar el sistema de justicia chileno, solo buscan distraer la atención de las acciones del Gobierno”.

“Retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permisos dominicales a terroristas, uno esperaría de la ministra del Interior de todos los chilenos que no cayera en caricaturas odiosas y que trabajara y estuviera 100% pendiente de la seguridad y el orden público del país“, agregó la jefa comunal.

En tanto, previo a sus descargos, Daniela Peñaloza por medio de su cuenta de Twitter, llamó a Siches a que “no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad: retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas. No caiga en caricaturas odiosas y hágase cargo”.