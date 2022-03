La concejala de la comuna de Panquehue, región de Valparaíso, Gabriela Vega, publicó un video en el que muestra cómo sorprendió a una pareja de Carabineros durmiendo en una camioneta estacionada en un servicentro.

“He llamado como cinco veces al retén, me contestó el señor Díaz, y me dice que me van a enviar carabineros de Catemu. Y ustedes están aquí”, señala la autoridad comunal en el registro.

Uno de los uniformados le responde: “Es que no tenemos vehículo policial”.

“¿Y aquí, en este, no se pueden dar la vuelta? Yo llevo de la 11 de la noche dándome vuelta en ese auto?”, sigue Vega, que señala que el video fue grabado cerca de las 3 de la mañana.

En ese momento, los carabineros se dan cuenta que la concejala está grabando, cierran la puerta y encienden el motor. “Mientras toda la comuna está dándose vuelta, ellos están descansando acá”, termina Gabriela Vega.

Según información de Radio Aconcagua, ambos uniformados fueron dados de baja por la institución. En tanto, la concejala habría recibido amenazas por parte de policías de Panquehue.