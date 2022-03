En las últimas horas, una imagen del embajador de Malasia en Chile, AbuBakar Mamat, se viralizó mediante redes sociales.

En ella se puede ver a la autoridad internacional esperando fuera del Palacio de La Moneda tras el cambio de mando. “Los simpatizantes se habían ido a casa. La zona está desierta. Mi transportador no pudo encontrarme“, escribió junto a la imagen.

Mediante redes sociales, varios usuarios acusaron un presunto desaire por parte del Presidente Gabriel Boric, algo que fue desmentido por el propio embajador de Malasia.

En su cuenta de Twitter, AbuBakar Mamat explicó que no hubo descoordinación del Gobierno, si no que simplemente el conductor no podía encontrarlo. “Permíteme aclarar aquí. No fue una mala coordinación con el protocolo del gobierno. Fue solo que nuestro conductor no podía localizar dónde estaba esperando. Eso fue todo”, indicó.

Let me clarify here. No, it was not bad coordination from the government’s protocol. It was just our driver who could not locate where I was waiting. That’s all. All good now

