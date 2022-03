Gobierno firmará este viernes el Acuerdo de Escazú: “Es una señal potente para las nuevas generaciones”

Durante esta jornada, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, confirmó que el primer proyecto de ley que firmará el Presidente Gabriel Boric será el Acuerdo de Escazú.

Así lo aseguró el secretario de Estado en conversación con Palabra Que Es Noticia, de Radio Futuro. “El primer proyecto de ley, se ha anunciado que el viernes se firma el proyecto de ratificación de Escazú, es una señal importante. Es generar condiciones para que problemas ambientales se puedan resolver con la comunidad. Es una señal potente para las nuevas generaciones”, señaló.

Jackson también aprovechó la instancia para abordar el tema del quinto retiro. “Hemos conversado con parlamentarios de que hay una agenda legislativa bastante nutrida y nos interesa tener una reforma tributaria. El poder conseguir el pacto fiscal para poder desplegar la agenda social es fundamental. Eso se está coordinando con Hacienda para luego dar paso a otras cosas como modificar el sistema de pensiones“, afirmó.

“Ahora estamos en una situación distinta: el esquema de vacunación ha abierto la economía en distintas aristas, se ha mantenido el IFE Laboral para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo y apostamos a la creación de empleo, la recuperación de empleo femenino, el subsidio al empleo y las pymes y avanzar hacia una reforma tributaria”, agregó.

Finalmente, el ministro de Segpres se refirió al ataque registrado en Temucuicui durante visita de Izkia Siches y a las críticas por no presentar querella. “No se presentó querella en este caso y no es incumplir algo, pero dado que ya hay una investigación de oficio no se puso la querella y se abre espacio para nuevo diálogo. Es una señal política y tenemos que porfiar en el diálogo”, manifestó.

“Hay una agenda desplegada con las fuerzas de seguridad y orden, con las fuerzas armadas, para ver cómo se realiza la desescalada del estado de excepción. Hay también una agenda social en materia de salud, educación, desarrollo social, obras públicas. Se están estableciendo vínculos para que esto no vuelva a suceder y para que haya un avance“, cerró.