Senador Huenchumilla y disparos durante visita de ministra Siches: “La manera de recibirlos da cuenta del problema grande en la región”

Ciudadano ADN conversó con el senador Francisco Huenchumilla, sobre el ataque sufrido por la ministra del Interior, Izkia Siches y la comitiva del Gobierno en la localidad de Temucuicui en la región de La Araucanía, hecho que volvió a poner el nombre del legislador en la palestra pública, debido a su reconocido trabajo de diálogo en la zona, como por ejemplo en 2014, cuando cumplia su rol como intendente de la región.

“La situación se ha ido complejizando cada vez más, la violencia se ha mantenido, sino ha aumentado, se introdujeron las Fuerzas Armadas en el orden público, mediante los estados de excepción, han cambiado los gobiernos, la aguja se mueve poco y el problema se mantiene”, manifestó el senador.

“Hoy (el sur de Chile) se ha convertido en uno de los problemas más grandes que tiene el país y estamos ahora frente al desafío de un nuevo Gobierno, que llega con aires distintos, un nuevo elenco que se hace cargo del estado, más joven”, agregó.

Falta de prolijidad

En cuanto a las críticas que dicen que este viaje no habría estado organizado como se debía, el senador Huenchumilla opinó: “Creo que faltó prolijidad, no conozco los detalles, pero por los resultados puedo deducir que a lo mejor la preparación de la vista de la ministra a la comunidad careció de información suficiente respecto de la situación que se vive allí”:

“Todas las sociedades humanas tienen su propia cultura, con mayor razón las culturas originarias, porque la característica central de los pueblos originarios, es que son sociedades sin Estado (…) para que concurran las autoridades, se debe convenir primero el día, la hora, los objetos, la forma que se van a tratar, de tal manera que se debe seguir ese ritual, entrar por la puerta significa hablar con el o los jefes de la comunidad, a lo mejor eso es lo que falló en este caso”, precisó.

En cuanto a la violencia presente en la región de La Araucanía, el legislador expresó: “Una cosa son los protocolos, y otra cosa es que te reciban a balazos. Creo que era predecible que donde se han producido tantos conflictos en esa comunidad, a lo mejor podría haber un acontecimiento “raro”, si es que no se tomaban las medidas adecuadas”.

En esa misma línea, añadió: “La manera de recibirlos, da cuenta que tenemos un problema grande en la región, ya que a la segunda autoridad del Gobierno le sucede esto y eso da muestras claras que hay un problema grave de violencia en la región”.

El polémico estado de excepción

Al ser consultado por la decisión del Gobierno del Presidente Boric de no continuar con el estado de excepción en el sur de Chile y dar prioridad al diálogo, el senador Huenchumilla afirmó: “Yo he dicho en distintas fuentes que todo los seres humanos somo partidarios del diálogo, porque es la expresión del lenguaje que usamos para comunicarnos. Pero el diálogo es una método de trabajo, un procedimiento, no es la solución misma, esa es la respuesta a los problemas que existen en la región, el repuesta frente a la demandas de tierras, frente a las víctimas, frente a la violencia”.

“Se requiere que el Gobierno más allá del diálogo muestre sus cartas y le diga a la región frente a las tierras vamos a ser esto, frente a las forestales, las tierras agrícolas vamos a hacer esto otro, se requiere una cosa concreta, comitivas como la que hemos visto han sucedido en todos los gobiernos”, complementó.

Al respecto y sobre la imagen de Marcelo Catrillanca, el senador esgrimió: “Las comunidades tiene cada una su jefe y don Víctor Queipul, es lonco de una de las comunidad de Temucuicui. Marcelo Catrillanca es una personas muy querida, muy simbólica por la muerte de su hijo, pero no es el jefe, y por lo tanto corresponde que las autoridades que quiera ir a al comunidad tiene que hablar con el dueño de casa”.

El trabajo de la Convención

Aprovechando la instancia, el parlamentario se refirió al trabajo de la Convención en cuanto a los pueblo originarios, y sostuvo: “Yo tengo una aproximación positiva desde el punto de vista de que la Convención, comprende a 17 escaños reservados de los pueblo originarios, eso es sin duda un avance, de sincerar lo que somos como sociedad, que se refleja lo que somos desde el incio del Estado chileno”.

“El trabajo de la Convención es complejo y difícil, los convencionales nunca pensaron que ese trabajo de hacer una nueva Constitución, ósea nuevas reglas del juego que nos rigen como sociedad, es una cosa muy compleja”, indicó.

Asimismo, el senador Huenchumilla puntualizó: “Chile nunca ha tenido un reconocimiento constitucional (a los pueblo originarios), nunca ha tratado estos temas, no hay una cultura de los pueblo originarios en la sociedad mayor, entonces todos los temas que van saliendo son complicados, como la plurinacionalidad, la autonomía, es una cosa muy densa, yo le daría tiempo para que se clarifique bien”.

En cuanto a la posibilidad de eliminar el Senado en la nueva Carta Magna, el ex intendente de la región de La Araucanía dijo: “Estamos haciendo nuevas reglas, examinemos críticamente todo el sistema político, el Senado no escapa de eso, tenemos que tener una autocrítica en cómo ha funcionado esto en 200 años, pero no he escuchado argumentos objetivos y de fondo del porqué se debería eliminar el Senado”.

“Espero que se llegue a una buena solución, porque dos Cámaras son un contra peso, porque la Constitución es la limitación del poder, para que no se concentre en una Cámara el poder Legislativo”, cerró.