“Ándate de acá”: La fuerte parada de carros de Maite Orsini a Gonzalo de la Carrera

La situación fue destapada por el diario La Tercera, que evidenció en sus páginas un complejo diálogo entre Maite Orsini y Gonzalo de la Carrera en el Congreso.

Los hechos fueron los siguientes: el diputado del comité republicano habría estado algo perdido en su llegada a las dependencias, motivo por el que recurrió a la joven política.

Sin embargo, la conversación entre él y la diputada de de Revolución Democrática no se dio en los mejores términos.

Esto por un antiguo roce que Orsini le enrostró apenas tuvo oportunidad y que hizo que el hombre de derecha quedara bien callado.

Orsini, con todo

Resulta que el medio antes mencionado contó que De la Carrera le habría dicho a Maite “¿por dónde llego a las oficinas?”.

Entonces, la rubia le señaló: “¿por qué crees que me puedes llamar públicamente escort y después pedirme favores, saco de….? Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”.

Esto debido a que la actual polola de Gonzalo Valenzuela le recordó los polémicos dichos que Gonzalo en 2019, donde la criticó por sus fotos del pasado como ex chica de tv.

En esta aplaudo de pie y le mando un abrazote virtual a Maite Orsini pic.twitter.com/TkwEySObyc — La Jose Feminista Antifascista 🌈💜💚 (@Artist2090) March 16, 2022

Una pelea que no habría sido la única que enfrentó el diputado en aquella jornada, ya que también Erika Olivera lo habría encarado por “pelarla” en redes sociales.

Así, Maite Orsini se defendió con todo, lo que hizo que su nombre fuera ampliamente apoyado en redes sociales tras el complejo episodio con Gonzalo de la Carrera.