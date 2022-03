Convencionales rechazaron de forma transversal ataque a ministra Siches en La Araucanía

Los y las convencionales integrantes de la Convención Constitucional rechazaron de forma transversal el ataque sufrido por la ministra del Interior, Izkia Siches, en La Araucanía, en el sector de Ercilla, durante la mañana de este martes.

Desde los constituyentes de La Lista del Pueblo (LdP), hasta integrantes de la UDI se han manifestado en contra del hecho, como por ejemplo el gremialista Eduardo Cretton, quien condenó el ataque, pero precisó que esto es la realidad que viven a diario en la zona.

“Condenamos rotundamente lo que ocurrió hoy en Ercilla y esperemos que la ministra Izkia junto a su comitiva se encuentren bien. Lamentablemente lo que le pasó a ella hoy, es lo que ocurre todos los días en la provincia de Malleco”, sostuvo.

“Lo que está pasando en la macrozona sur es real, es grave, no es un juego, nos enfrentamos a grupos etno-terroristas y narcotraficantes que hace rato dejaron de creer en las vías institucionales y en el diálogo”, agregó.

Una crítica a la planificación

En tanto, más hacia el centro, Cristián Monckeberg de RN lamentó lo ocurrido, pero criticó la falta de planificación, por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Condeno el ataque y expreso mi total solidaridad con la ministra @Izkia Siches y su equipo. A futuro, es necesario no repetir la tremenda improvisación de este viaje, pues ahora representan al Estado, a todo Chile. Es un mal inicio ante violencia en #LaAraucanía“, manifestó en la red social.

Un visión más a la izquierda

Más a la izquierda, César Valenzuela del colectivo socialista y Cristóbal Andrade, el único convencional de La Lista del Pueblo (LdP) que condenó la violencia del hecho, se manifestaron al respecto.

“Condenamos el ataque que recibió la ministra Izkia Siches en la Araucanía. Sabemos que iban a una visita protocolar con la familia de Camilo Catrillanca la cuál ha sufrido todo este tiempo la represión del Estado“, manifestó Andrade.

“La misma familia indica que era de uso reservado la visita y me extraña que gente, la cuál uno sabe si son pueblos originarios, montajes o cosas que vengan del mismo sector conservador, pero criticar que un sector no quiere conversar y que actúa con violencia, no me parece”, complementó.

En esa misma línea, el constituyente integrante de la LdP expuso: “Sabemos que este Gobierno ha manifestado que quiere una real reparación a las vulneraciones a los derechos humanos y eso es lo que quieren hacer y esta visita iba a eso, pero un sector no quiere que eso suceda”.

Por su parte, Valenzuela esgrimió: “Son hechos gravísimos, no cabe ninguna duda que son repudiables, que deben ser investigados y sancionados como corresponde. Nunca se justifica y aquí tampoco se entiende la señal que ha enviado el Presidente de la República y la misma ministra (Izkia Siches) en la línea de buscar una salida a un problema que se arrastra durante décadas, siglos y este tipo de situaciones no ayuda”.

“Lo lamentable, es que este tipo de situaciones de violencia no suceden cuándo va una ministra, lamentablemente estamos viendo con recurrencia estos acontecimientos, que no son tolerables en un régimen democrático“, añadió.

Los escaños reservados

Asimismo, los convencionales de los escaños reservados también comentaron el ataque a Siches y sostuvieron que el protocolo mapuche no es llegar e ingresar a la casa, se debe conversar, planificar y anunciar la visita con tiempo.

Así lo señaló la constituyente de escaños reservados por el pueblo mapuche, Rosa Catrileo, quien además es coordinadora de la Comisión de Sistema Político, quien expresó: “Hay que investigar de qué se trata. Pensar o insinuar que esto tiene que ver con violencia de las comunidades mapuches o del pueblo mapuche, en particular es un error, se tiene que investigar primero”.

“Hay sectores que les conviene generar un clima de inseguridad y no es precisamente a las comunidades mapuches. No se debe renunciar al diálogo, espero que este hecho no sea una barrera para seguir con ese camino. Las comunidades están a la espera y expectantes de lo que puede hacer este Gobierno y lo que salga de la Convención Constitucional”, cerró.