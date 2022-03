El Presidente Gabriel Boric confirmó la prorrogación del estado de excepción constitucional para la llamada macrozona norte, a propósito de la migración ilegal que afecta la frontera del país. Sobre este mismo tema, en entrevista con ADN, planteó la posibilidad de replicar el modelo utilizado en la Unión Europea que considera el ingreso cuoteado de migrantes.

“¿Qué hicieron en Europa? Establecieron sistema de cuotas dentro de la Unión Europea para poder otorgarle una calidad digna de vida a los refugiados. A los refugiados les hubiese gustado ir a Alemania, pero Alemania no puede recibir a todos los Sirios. Lo mismo pasa en Chile. Estas son soluciones lentas. El origen de la crisis está justamente en Venezuela y por lo tanto, la solución no depende de nosotros”, planteó.

Ante la posibilidad de medidas menos restrictivas de los países limítrofes con Chile en el norte, que podrían considerar la condición “de paso” de sus territorios respecto a los migrantes venezolanos que viajan a Chile, objetó: “No puede ser, y me parecería inaceptable, que porque saben que van en tránsito se haga ruta abierta, y por eso tenemos que trabajar en coordinación”.

Con todo, aseguró que hay conversaciones ya establecidas con sus pares de Perú, Pedro Castillo, y Bolivia, Luis Arce. “Trataremos de dar soluciones con dignidad. No olvidemos que las personas que están migrando están desesperadas”, aseguró.

Trabajo regional

En su edición dominical, un diario local profundizó en la ideología del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a propósito de una mención que el Presidente Boric hizo de él en una entrevista con la BBC en enero pasado. Pero un Presidente lector lee a García Linera y otros tantos más que, durante la entrevista de este lunes, el mismo Boric se apuró en aclarar de qué forma le influye.

“He leído libros de García Linera, no digo que sea mi gurú ni que tenga un poster en mi pieza. Tengo mucho respeto por su trabajo”, dijo a ADN.

Con todo, las relaciones diplomáticas de Chile con Bolivia han sido de ir y venir. Hoy en día se encuentran en la antesala por el juicio por las aguas del río Silala. El Presidente Boric aseguró que, tras hablar con el presidente Arce, vio que “tenemos una agenda con puntos en común, en particular en materia energética”.

“Uno de los presidente que estuvo en la cumbre ayer me decía (Alberto Fernández): en los sectores progresistas tenemos 9 puntos de acuerdo y uno de desacuerdo y por ese desacuerdo no podemos ponernos de acuerdo en ninguno; en los sectores conservadores ven un punto de acuerdo y trabajan en eso. Tenemos que lograr eso con Bolivia. La reanudación de relaciones diplomáticas plenas no van a ser mediante amenazas o declaraciones unilaterales, sino que tienen que ser la consecuencia de un restablecimiento de confianzas. Le manifesté al presidente Arce mi voluntad de avanzar en esa dirección. Lo relevante es que le dije que quería avanzar en esa dirección, que avanzáramos juntos, pero sin negociar soberanía”, aclaró el Mandatario.

Luego de la entrevista, el Presidente llevó a cabo la primera reunión de comité político de su mandato. Durante la tarde se darán detalles del encuentro.